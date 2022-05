“No fue fácil aprender a ser madre de tres”, confesó la mamá de los trillizos

. Así lo confirmó la mamá a. “El lunes 25 de abril le dieron de alta a Lucas, el más pequeño, y una semana antes a Matías y Martina”, reveló Andrea al comentar que el más chiquito pesa 2.400 kilos y los otros dos ya superan los 2.500 kilos.Los controles trillizos, si bien están viviendo con sus papás en Santa Fe, continúan con sus controles médicos en el hospital San Roque de la capital entrerriana. “Toman leche de fórmula y trato de darle pecho a los tres, pero se complica.es tanto el tiempo que me demoro con uno que pasan las tres horas y ya quieren volver a comer”, detalló la mamá de los tres bebitos que acapararon la atención de todos desde su nacimiento.pudo saber. “Ellos deben cumplir con undespués de haber salido de la Neo y a casa solo se acercaron familiares que me ayudan, me dan una mano o me hacen algún mandado; porque si se llegaran a engripar o cualquier virus que puedan contagiarse, tienen que volver a la Neo y queremos tratar de evitar eso”, explicó la mamá en diálogo con nuestro medio., remarcó.En la oportunidad,Los trillizos Martina, Matías y Lucas nacieron por cesárea el martes 29 de marzo en el hospital San Roque de Paraná. Se recordará que la gestación de los trillizos fue un caso “atípico” por dos motivos: porque fueron concebidos de manera natural -sin ningún método de reproducción asistida- y porque cada uno de los bebés se gestó en bolsas amnióticas separadas y se alimentó de su propia placenta.