Un hombre denunció que cargó nafta por $500 y le debitaron $5.000. Según relató a, el hecho sucedió el pasado lunes 2 de mayo, en una estación de servicio ubicada en Avenida Almafuerte.“Después de cargar nafta, le di la tarjeta al palayero para que cobre. El chico me dijo que le dio error y me entregó el comprobante. Vuelve a pasar la tarjeta y pasa los $500. Me guardo los dos tickets y me voy. Al otro día cuando miro el homebanking, me aparecieron dos operaciones: una por $500 y minutos antes, una por $5.000”, explicó Rubén Vilis, damnificado.Según intuye el hombre: “capaz que el playero pasó el débito, se equivocó y puso $5.000 y cuando se dio cuenta, quiso hacer para atrás y ahí se produjo el error”. Rubén, fue hablar con el encargado de la estación y le dijo que “tenían que esperar unos días si les había impactado el dinero, para ver si me lo devolvían o no”.“Días más tarde me llamaron para decirme que a ellos no les había entrado la plata y que tenía que ir arreglarlo con la tarjeta y el banco”, dijo. Seguidamente, el hombre expresó que “nos sentimos desprotegidos, porque no sabemos a quién acudir”, finalizar.