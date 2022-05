La Reina del Rap: Roxy VR es de Paraná y canta contra de la discriminación

Premio Unicef

Sueña en grande

Familia

Samira o Roxy VR, es una joven de Paraná que vive en la residencia “Mujercitas” y escribe contra el maltrato, el bullying y los abusos. La reina del rap, ganó el año pasado un concurso organizado por UNICEF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Desarrollo Social y la Asociación Civil Faro Digital.La joven actualmente tiene 15 años y desde los 12 vive en residencias: “escribo rap desde los 9 años. Lo uso como una manera de expresarme, cuando me siento mal o estoy enojada, me desahogo componiendo”. Según contó, su primera canción la escribió después de una pelea con su mamá y trataba sobre el maltrato familiar: “ella descargaba en mí, todas las cosas malas que le pasaban”.Samira, desde el año pasado, asiste a un taller de Rap que lo dicta Gaby Zonis.Sobre el premio que ganó en Unicef, contó que se enteró por los directivos y el psicólogo de la residencia.Entre 400 canciones que recibieron los organizadores del certamen, su tema sobre el cyberbulling fue uno de los dos premiados con un viaje a Buenos Aires para grabar un videoclip en la productora Mueva Records.“Me interesó el tema del bullying porque yo sé lo viví. Lo pasé cuando iba a quinto grado, todos mis compañeros se habían puesto de acuerdo para molestarme y yo me angustié mucho. Mi mamá tuvo que cambiarme de escuela”.Cuando se enteró que fue una de las ganadoras, se largó a llorar: “no creía que podía ganar. Siempre conté con el apoyo de mi cuidadora y las chicas que viven conmigo, porque somos una gran familia, pero nunca pensé que podía suceder”.Sobre el premio, señaló que “hice todo por primera vez, viaje a Buenos Aires, grabé en un estudio y dormí en un hotel. Fue un sueño hecho realidad, una experiencia re linda que me encantaría que se repita”.Samira, sabe que el rap es su vida. Sueña con “llegar lejos”, subirse a escenario a rapear, participar de competencias, componer canciones y grabar videoclips.Lo más importante: llevar su experiencia de vida y un mensaje en contra de la violencia y la discriminación a una mayor escala.La joven se siente muy contenida en la residencia. “Para mí, familia no siempre son personas de tu misma sangre. Es la gente que está con vos, que te apoya, que te reta, pero no te maltratan, te enseñan”.“Nunca tuve odia hacia mi familia, no va conmigo. Ellos me pudieron hacer mucho daño, pero yo siempre les voy a desear lo mejor”, expresó. Seguidamente, dijo que “a mí me gusta ayudar a los demás, pero entendí que también necesito tiempo para mí”. Elonce.com