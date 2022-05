El consejo de Doña Paula para los niños: “Estudien y cumplan con sus deberes”

Paula Aranda, la abuela de casi 99 años, curandera del Barrio El Sol, asistió a colocarse la cuarta dosis contra el covid al hospital de La Baxada. La mujer goza de muy buena salud y memoria.En esta ocasión, Doña Paula rememoró una poesía que aprendió hace unos 90 años cuando cursaba sus estudios primarios en una Escuela de Goya, Corrientes. “Se trata de una poseía de una mamá hacia un niño”, explicó a”, recitó muy emocionada Doña Paula.La mujer que “curó” dos veces a Patronato contó que el 3 de junio cumple sus 99 años y se encuentra muy bien de salud. “Hace unos días me reuní con unas amigas jugamos al chin-chon y gané todo”, reveló entre risas.Doña Paula, es una curandera muy cocida en Paraná y se hizo reconocida en todo el mundo por “curar” más de una vez al plantel de Patronato. Ella cuando los jugadores pasaban por un mal momento visitó el Grella, bendijo el estadio, los arcos y el banco de los jugadores, y luego de eso el equipo comenzó a ganar. Es “creer o reventar” como dice el dicho.“Por internet me hice más conocida que la ruda, mi hijo me dijo que soy famosa, mi sobrina en México me contó que estoy en todo el mundo”, contó la vecina del barrio el Sol.