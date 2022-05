Empleados de AFIM continúan con retención de servicio en reclamo de un adicional

Por laque no se modifica desde 2018 y elpara que sea remunerativo y modificable, los trabajadores de la Administración Fiscal Municipal (AFIM) continúan conSe aclaró que la atención al público es de 7.15 a 8hs y a través dese pidió a los contribuyentes que respeten los turnos otorgados para esos“Pedimos una reunión con el intendente para hallar una solución, pero hasta el momentoal reclamo para el blanqueo de un código y el aumento del porcentaje”, comunicó ael representante de SUOYEM en AFIM, Pablo Valerio.En ese sentido, comentó que suspendió la reunión que estaba prevista para ayer con el secretario de Gobierno y hasta el momento no han tenido ninguna comunicación. De no obtener una respuesta al reclamo,“El blanqueo del adicional sería una diferencia bastante grande en la liquidación mensual.como lo cobra Tesorería”, apuntó la delegada sindical por APS en esa repartición municipal, Carolina López.El monto en dinero del adicional que reclaman “depende de la recaudación municipal” porque AFIM recauda “desde el diseño de la tributaria hasta la intimación para los contribuyentes, que no es tarea fácil porque es trabajo que es realizado por profesionales”, fundamentó la representante de ATE, Adriana Valente.“El reclamo para el pedido de incremento se presentó formalmente en septiembre pasado, a raíz de este, se hizo el pedido de audiencia en febrero y seguimos insistiendo; se hizo un pedido de pronto despacho que tampoco respondieron. El secretario de Hacienda nos hizo una propuesta ridícula, después hubo otros intermediarios que tampoco llegaron con una buena intención”, sintetizó la gremialista en relación al camino que transita el conflicto.