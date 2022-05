Quique Club celebra nuevo aniversario: cumplió 92 años

El Quique Club, ayer 8 de mayo, cumplió 92 años como institución deportiva en la ciudad de Paraná.



Soraya Moyano, desde la entidad deportiva manifestó a Elonce que como disciplinas cuentan con básquet femenino y masculino arrancando desde el nivel “escuelita”, patín, zumba, vóley, taekwondo.



La ex presidenta de la institución, Ana María Giménez, confió a Elonce: “Este club es la vida para mí, siempre hemos estado acá. Amamos el barrio, el club, desde siempre. Me tocó ser presidenta. Ahora está al frente Norma Romero y un grupo de gente, que trabajaron incansablemente en pandemia para dejar el club como está”, puso relevancia.



Lucas Chaves es entrenador. “Empecé a los 8 años a jugar acá y he estado toda una vida en el club: Ahora me llamaron a jugar desde Sionista. Hace cinco años que estoy trabajando en el club como entrenador, con cuatro categorías, desde los 4 a los 13 años”.



Un papá, Maxi Almeyda, se sumó a las felicitaciones a la entidad deportiva y mostró su enorme amor por la institución: “Jugaba acá desde chiquito, así que traje a mi hijo al club desde los 3. Somos de Colonia Avellaneda, pero hacemos el sacrificio de traerlo a entrenar los días que tienen práctica”. Elonce.com.