Video: La nueva creación del humorista Leguízamo por los 30 años de Canal Once

El humorista Ricardo Leguízamo realizó un nuevo video, pero en esta oportunidad para saludar a Canal Once por sus 30 años de vida institucional.“Una muerta viva” se llama la nueva creación del actor y en la producción entrevista a Sara, una mujer que se murió pero que sigue viva.El video comienza con el relato de la mujer que cuenta que cuando quiere ir a cobrar su pensión, en el organismo le indican que figura como “fallecida”. El estilo de Leguízamo tiene como característica vincular fuertemente los problemas actuales del país con el humor, con un fuerte énfasis en el desconcierto que vive el ciudadano medio en la Argentina.Con el avance de la entrevista, Sara cuenta como se sintió cuando se enteró de la noticia: “me puse feliz porque no sentí nada, pero también triste porque nadie me mandó flores”. Además, la mujer cuenta los tramites que tuvo que realizar para que la “den por viva”.Nota completa