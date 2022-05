Paraná participará del mayor evento nacional sobre turismo de reuniones

Agustín Clavenzani, subsecretario de Turismo y presidente del directorio del Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR), expresó que la presencia destacada de Paraná en el Meet Up Argentina "consolida la decisión de la Municipalidad y el EMPATUR de fortalecer un producto que, está comprobado, genera tres veces más ingresos que el de ocio y esparcimiento, además de que permite romper con la estacionalidad de los destinos".



El funcionario explicó que Paraná tendrá su presentación el miércoles 11 de mayo a las 17.30 hs en Costa Salguero. "Allí vamos a contarle a los expertos del segmento de turismo de reuniones, que son quienes influyen en la toma de decisiones para la realización de estos eventos, cuáles son las bondades, los servicios y los atractivos que tiene la capital de Entre Ríos".



En ese marco, valoró "la decisión política del intendente Adán Bahl" para fortalecer el sector turístico de Paraná "desde todas las áreas municipales, en particular con el acompañamiento de la Secretaría de Coordinación Estratégica que conduce José Claret, y con la buena sinergia que hemos encontrado con todas las entidades del Ente Mixto de Turismo".



Carlos Monti, del Paraná Bureau de Congresos y Convenciones, destacó que para AOCA (asociación que nuclea a los profesionales de la organización de Congresos, Ferias, Exposiciones, Reuniones Sociales y Empresariales y Burós de la República Argentina), el Meet Up Argentina es "el evento nacional de mayor jerarquía" dentro del sector en el país, y remarcó que allí estarán las 23 provincias argentinas representadas en más de 200 destinos que trabajan el turismo de reuniones.



"Es importante llevar un producto que Paraná está trabajando cada vez mejor", concluyó Monti.



Sobre el evento



En Meet Up Argentina convergen los protagonistas de la industria de reuniones. Es un espacio para que destinos sede, organizadores, prestadores de servicios y clientes creen nuevos vínculos y oportunidades de negocios. Se trata de un hito para el sector a nivel nacional, en el que todas las empresas del país se reúnen para fortalecer lazos y crear nuevos.



Durante tres jornadas se debatirá el presente y el futuro de la actividad, dándole voz a sus protagonistas, tanto de Argentina como a nivel mundial, siendo este encuentro un faro de innovación.