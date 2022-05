Se vive la fiesta por los 30 años de Canal Once: diversión para la familia

Los Bam Band

Canal Once celebra sus 30 años de vida institucional brindando información, entretenimiento y acompañando nuestro acontecer. Los festejos comenzaron a las 16 en el Anfiteatro Municipal, con un gran marco de público.Además, de la música y los foodtrucks con diferentes propuestas gastronómicas, hay peloteros, canchita de fútbol y sala blanda para los más pequeños. Integrantes del Ejército Argentino entregarán chocolate caliente.Los encargados de dar inicio a los festejos de los 30 años de Canal Once, fue la banda de cumbia santafesina “”. Los músicos comenzaron a tocar alrededor de las 16:00 horas y rápidamente todo el público los acompañó con aplausos, coros y bailes.En las primeras horas de la tarde, el anfiteatro estaba repleto de espectadores, quienes disfrutaron de los espectáculos y compartieron una tarde con familiares y amigos.Los payasos Montoto y Magoya se presentaron este domingo en el Anfiteatro con su espectáculo "Una historia despistada", un show para toda la familia.Durante su presentación, Montoto y Magoya anunciaron un súper espectáculo circense y mientras esperaban su inicio, descubrieron que se olvidaron hacer la invitación a los artistas. Ante la presencia del público, y al verse en aprietos, empezaron la función realizando ellos mismos diferentes disciplinas circenses y convirtiéndose en las figuras tan anunciadas.Tal y como estaba previsto el conjunto musical Los Saraluceños se hizo presente en el escenario del Anfiteatro pasadas las 17:30 horas.Con una gran cantidad de instrumentos, y un despliegue escenográfico muy importante, los músicos les pusieron mucho empeño a la innumerable cantidad de chamamés que tocaron.Además, invitaron al público a cantarle el feliz cumpleaños para Canal Once.“La fiesta es muy grande y queremos hacerlos bailar”, dijo uno de los cantantes.Las payasas Eureka y Peperina se subieron al escenario del Anfiteatro para sumarse a los festejos de Canal Once.En esa alocada reunión divirtieron a grandes y chicos con malabares, swing equilibrio y todas sus disparatadas destrezas. Además, invitaron a personas del público para que participen de sus locuras.Pont a Bailar, la banda de cumbia pop paranaense tocó en vivo en los 30 años de Canal Once.El grupo musical, que hace más de seis años recorren diversos escenarios, le pusieron ritmo al atardecer del domingo y entre éxitos y canciones nuevas, contagiaron alegría entre el público del Anfiteatro, que los ovacionó con palmas, bailes y coros.Junto a todos los conductores del canal, entonaron el Feliz cumpleaños y el corazón del Parque Urquiza, se volvió una fiesta.Enzo Barzola e Irina López Leites, las voces de la banda, deleitaron a todos los presentes.Durante todo el espectáculo estará habilitado un patio de comida de la mano de “Paraná Come”.Habrá 15 food trucks con diferentes propuestas, tanto dulces como saladas: “la gente podrá disfrutar de hamburguesas de Animal Carnívoro, helados, cervezas artesanales, tragos regionales y muchas cosas más”. También incorporarán comidas internacionales como arepas y burritos.Niños y grandes disfrutaron de la sala blanda en la parte alta del Anfiteatro. Peloteros, juegos y canchitas de fútbol fueron algunas de las atracciones del festejo de Canal Once. Además, integrantes del Ejercito repartieron más de 500 tazas de chocolate caliente.Una mujer que asistió con su pareja y sus hijos, disfrutaba del chocolate: “estamos recargando energías para bailar con Mario Pereyra.Chicos de todas las edades formaron largas filas para poder subirse al pelotero.Vecinos de distintos puntos de la ciudad se acercaron al corazón del Parque Urquiza con sillones, equipos de mates y dispuestos a pasar una tarde de domingo a pura diversión.Un matrimonio contó que estaban desde las 16 horas “cuando llegamos ya no pudimos ingresar a las tribunas, pero nos instalamos en las mesas y estamos muy cómodos”, dijo la mujer. En tanto el hombre, contó que Canal Once “nos acompaña todas las mañanas”.Una joven, acompañada de sus hermanas y una prima de Santa Fe, señaló que “vinimos especialmente a disfrutar de los shows”. Con mate y galletitas, esperaban por Mario Pereyra.Canal Once tiene como consigna que “la solidaridad se refuerza todos los días con pequeños gestos”. Y en el festejo por los 30 años de este medio, la comunidad reforzó esta idea y sumó su “granito de arena” con alimentos no perecederos que en esta oportunidad serán destinados a Suma de Voluntades.Las manos solidarias se hicieron presentes en el Anfiteatro de Paraná y desde el inicio de los espectáculos, la ONG Suma de Voluntades recibió una gran cantidad de alimentos no perecederos.“Es una alegría poder caminar juntos con Canal Once en el camino de la solidaridad”, dijo una de las referentes de Suma de Voluntades, Anabella Albornoz, a Elonce al ponderar la gran cantidad de donaciones que juntaron en pocas horas.“Estamos súper contentos, la gente trae muchos alimentos y siempre necesitamos”, explicó y destacó que asisten a tres merenderos que asisten hace muchos años y acompañan esporádicamente a comedores.