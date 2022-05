Canal Once festeja sus 30 años este domingo con música, diversión y gastronomía

celebrará este domingo 8 de mayo sus 30 años de vida institucional brindando información, entretenimiento y acompañando nuestro acontecer. Los festejos comenzarán a las 16 en el Anfiteatro Municipal con la actuación de Mario Pereyra como cierre y durante todo el espectáculo estará habilitado un patio de comida de la mano de “Paraná Come”.

Desde Santa Fe, el reconocido cantante de cumbia había dado cuenta de su gran expectativa por el show que brindará en la capital entrerriana.indicó a, remarcó que los clásicos son los destacados de sus presentaciones: “Lo que se pide, lo vamos haciendo; vamos variando y nunca se sube con un cronograma. Subo al escenario y en el momento se me ocurre con lo que voy a seguir”.Los festejos del canal de Paraná serán un evento para toda la familia. Además de la música y los 15 foodtrucks con diferentes propuestas gastronómicas, habrá peloteros, canchita de fútbol y sala blanda para los más pequeños. Integrantes del Ejército Argentino se harán presente y entregarán chocolate caliente.Los Bam Band, el grupo de cumbia santafesina, hará su presentación a las 16:30hs. “Será un placer estar en Paraná, celebrando los 30 años del canal”, había expresado ael cantante Claudio Gate.Enzo Barzola, cantante.Los payasos Montoto y Magoya se presentarán el domingo en los festejos del canal con una propuesta para hacer reír a todos. Y desde “División X”, el estudio de danza, invitarán a bailar diversos ritmos para contagiar alegría porque participarán grupos de diversas edades.tiene como consigna que “la solidaridad se refuerza todos los días con pequeños gestos”. Y en el festejo por los 30 años de este medio, la comunidad podrá volver a reforzar esta idea y sumará su “granito de arena” con alimentos no perecederos que en esta oportunidad serán destinados a Suma de Voluntades.Este domingo en el Anfiteatro Municipal se recepcionarán alimentos no perecederos, en especial, aceite, leche, puré de tomates, enlatados, harina, chocolate para leche, azúcar.Habrá 15 food trucks con diferentes propuestas, tanto dulces como saladas: se podrá disfrutar de hamburguesas de Animal Carnívoro, helados, cervezas artesanales, tragos regionales y muchas cosas más. También incorporarán comidas internacionales como arepas y burritos.Durante los festejos por los 30 años de, este domingo 8 de mayo -desde las 16- en el Anfiteatro Municipal habrá shows musicales, espectáculos, juegos infantiles y patio de comidas de "Paraná Come".Se presentarán los siguientes artistas: Los Bam Band (a las 16.30); Montoto y Magoya (a las 17); Los Saraluceños (a las 17.30); Eureka y Peperina (a las 18); Pont a Bailar (a las 18.30); División X / Batería NN (a las 19); Mario Pereyra (a las 19.30); y Dj Pachi durante toda la tarde.