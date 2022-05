Largas filas en ANSES en el último día de inscripción para bono de $18.000

A horas de que finalice el plazo para inscribirse al bono de $ 18.000 pensado para trabajadores informales, monotributistas sociales, y de las categorías A y B, y empleados de Casas Particulares, gran cantidad de personas formaron fila este sábado en las oficinas de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), de avenida Ramírez en Paraná., al resaltar que “no se consigue trabajo de ningún tipo”.En tanto, una mujer informó que concurrió hasta las oficinas de ANSES debido a que no pudo concretar la inscripción online, “es un dinero que se necesita, tengo una bebé y los gastos son muchos”, sostuvo al resaltar que está desempleada.“Con mi esposo hace dos años que estamos sin trabajo y tratamos de rebuscarnos como podemos, vivimos el día a día, mi marido aun no puede jubilarse, y tienen 30 años de aportes”, expresó una vecina de Paraná.Agregó que “mi esposo trabajó durante muchos años en Techint y con la pandemia se quedó sin trabajo, necesitamos salir adelante, estamos vendiendo muchas cosas para poder subsistir, con la indemnización de mi marido solo comimos”.“El bono es una ayuda que siempre viene bien”, expresó una mujer al declarar que no tenia empleo.