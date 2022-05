Reclaman descuentos en pasajes de estudiantes y más frecuencias de colectivos

Estudiantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), reclaman la reinstauración de los descuentos en el pasaje de colectivos, que fueron sacados en 2017. Además, solicitan el mejoramiento de los recorridos con más horarios en el servicio de corta y larga distancia.La consejera superior del claustro estudiantil de la UNER, María Cecilia Grigolatto Gleria, dijo aque “hace años que nos sacaron el beneficio y después de la pandemia, claramente no fue reestablecido. A raíz de eso, coincidimos en el reclamo estudiantes de diferentes facultades de la provincia y de otra Universidades, y nos unimos en esta lucha para poder llevarla adelante”.El lunes de la semana que viene tendrán una audiencia con el Secretario de Transporte de la Provincia.Previamente los estudiantes llevaron el reclamo a la Cámara de Diputados para pedir un informe de porque quitaron el descuesto: “hasta el momento no hemos tenido una respuesta”, dijo. Seguidamente agregó: “Es un derecho que tenemos y para quienes viajan todos los días, implica un golpe en su economía. Se de muchos compañeros que tuvieron que rescindir de cursar algunos días porque no pueden costear los pasajes”.Según señaló la consejera, están juntando firmas, a través de un formularia de google, para pedir mayores frecuencias en los colectivos del interior de la provincia. “Queremos que todos tengamos la posibilidad y la comodidad de poder volver a nuestras casas. Con la pandemia, este problema se agravó, pero en la vuelta a la normalidad, las empresas no han reforzado el servicio”.Para firmar el formulario hacer clik aquí