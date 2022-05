En Paraná “hay gente que desea las termas y otras no”, dijo Bel

El vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo y vicepresidente del Centro Comercial de Paraná, Sebastián Bel, habló sobre la posibilidad de un proyecto termal en la capital entrerriana y dijo que nunca se pudo concretar porque hay mucha controversia en la población. Además indicó que en los últimos años se buscó otro perfil turístico para la ciudad."Entre Ríos depende muchísimo del termalismo, es el gran atractivo y cuando el turista decide venir por las termas también disfruta de otros atractivos. Además, es un producto que se puede disfrutar los 365 días del año ya que hay piletas techadas para el invierno y parques acuáticos para el verano. Cuando la provincia irrumpió en este tema con Federación, generamos una gran impronta y de a poco se fueron sumando y creciendo otras ciudades que hicieron una gran inversión”, indicó Bel al programadey explicó que en Entre Ríos, a diferencia de Santiago del Estero, se han generado circuitos termales. En toda la provincia hay 16 parques termales, que son de ocio y para compartir el espejo de agua.En relación al hecho de que la capital entrerriana no tenga su complejo termal, Bel entendió que es tema con el cual la sociedad “no está muy conforme”. Y puso como ejemplo lo sucedido en Federación donde la sociedad civil “se arriesgó, y decidió invertir el 100 por ciento del presupuesto del municipio para hacer los pozos y la perforación. Fue un riesgo muy grande que tomó en su momento el Intendente Secco con la sociedad; una decisión en conjunto”.Y recordó que en Gualeguay “hace 20 años que están discutiendo si quieren termas o no. Luego apareció una ley que paraba la perforación termal; con el tiempo, hoy la inversión de hacer la exploración, la perforación y un pozo, tiene un costo mínimo de un millón de dólares y no es tan fácil para un empresario hacer la inversión. Desde el punto de vista del privado no sé si es tan rentable generar un pozo y hacer un parque termal. Por eso a quienes estamos en la Cámara nos parece que se debe hacer un desarrollo mixto entre el Estado y el privado o que el Estado genere el recurso para que después alrededor de ese parque venga la inversión del sector privado”.“En Paraná nunca se pudo. Hay mucha controversia, hay gente que desea las termas y otros no. A mí una vez me dijeron que las termas contaminaban”, contó Bel y en este sentido, explicó que “todo lo que se genera en inversión o desarrollo tiene su impacto en el ambiente, lo que hay que tratar es que no sea negativo”.Además, hizo hincapié en que Entre Ríos es la única provincia que tiene una ley que regula los parques termales, “se hacen controles y no hemos tenido ningún caso de contaminación en los últimos años”.Bel indicó por otra parte, que tener termas también depende “de una decisión política y en los últimos años, la decisión del turismo en Paraná fue buscar el perfil de turismo de convenciones, se agarró por ese rumbo y nunca se terminó de concretar el parque termal”. Y apuntó a que la ciudad debería crecer en cantidad de plazas hoteleras.Finalmente, el dirigente dijo que ve “difícil” que se reactive el tema termas en Paraná, ya que “es una inversión muy fuerte y no es fácil recuperarla”.