Repartirán chocolate caliente durante los festejos por los 30 años de Canal Once

celebrará este domingo 8 de mayo sus 30 años de vida institucional brindando información, entretenimiento y acompañando nuestro acontecer. Los festejos comenzarán a las 16 en el Anfiteatro Municipal con la actuación de Mario Pereyra como cierre y durante todo el espectáculo estará habilitado un patio de comida de la mano de “Paraná Come”.“El rol del Ejército es el de su preparación profesional para custodiar los grandes objetivos nacionales; y en ese marco ponemos a disposición de la comunidad otras capacidades, como el chocolate”, comentó ael comandante de la II Brigada Blindada con asiento en Paraná, coronel Héctor Tornero.Y agregó: “Tenemos cocineros acostumbrados a cocinar para una masa grande de gente, entonces, para nosotros es común y rutinario. Y si a eso lo pueden disfrutar la comunidad y en este caso, durante los festejos por los 30 años de Canal Once, para nosotros es una gran alegría porque además se materializa la inserción del Ejército en la sociedad”.“El chocolate está asociado a los festejos por las fechas patrias que normalmente se celebran bien temprano y cuando hace mucho frío, y con algún otro agregado, es realmente reconfortante”, refirió el coronel en relación a la tradicional infusión.“Los festejos de Canal Once, sus convocatorias, como Once por Todos o en las fechas patrias que se celebran en las escuelas, aspiramos a ser la pantalla que refleje la comunidad, como se construye comunidad, y el Ejército siempre se ha hecho presente”, ponderó la comunicadora Claudia Luero.“Cuando cumplimos años invitamos a nuestros seres queridos, y la familia de Canal Once es tan grande que lo festejaremos con toda la alegría, el chocolate, el mate y el disfrute de un espectáculo para grandes y chicos”, resaltó.Durante los festejos por los 30 años de, este domingo 8 de mayo -desde las 16- en el Anfiteatro Municipal habrá shows musicales, espectáculos, juegos infantiles y patio de comidas de "Paraná Come".Se presentarán los siguientes artistas: Los Bam Band (a las 16.30); Montoto y Magoya (a las 17); Los Saraluceños (a las 17.30); Eureka y Peperina (a las 18); Pont a Bailar (a las 18.30); División X / Batería NN (a las 19); Mario Pereyra (a las 19.30); y Dj Pachi durante toda la tarde.