Club Recreativo: el hockey sobre patines junta fondos para el Sudamericano

El Sudamericano reunirá en San Juan a 36 clubes, 30 representantes argentinos (19 sanjuaninos, ocho mendocinos, dos porteños y uno de Entre Ríos), cinco chilenos y un brasileño.



El equipo entrerriano es Club Recreativo . Tomas Mauro, director técnico del hockey sobre patines de la entidad deportiva, en diálogo con el programa Buenas Noches, comentó: “Clasificamos al Sudamericano, a raíz del Argentino que jugamos el año pasado, al que también pudimos clasificar tras salir campeones del torneo local. Se nos dio esa plaza”.



El entrenador, de 24 años contó que desde este 2022 está al frente de la dirección técnica del deporte, en el club. “Soy arquero, el año pasado era el arquero titular; se me dio la oportunidad de dirigir la categoría Juniors, dirigí el torneo, nos fue muy bien. Como no teníamos entrenador en la 1º categoría, me ofrecieron el cargo y acepté”, aseveró. Con el Argentino Juniors llegaron hasta los cuartos de final. “Fue algo histórico, competimos con equipos de primer nivel; nos dio un rodaje impresionante. Quedamos quintos finalmente”, puso relevancia.



Para asistir con la primera, al Sudamericano, juntan fondos a través de la aplicación “Cafecito”. Al explicar el funcionamiento, expresó: “Vos donás los cafecitos que quieras, cada cafecito sale 200 pesos. Mediante un link que te manda directamente a Mercado Pago y ahí uno puede donar la plata que uno quiere. Está en todas las redes sociales de Recreativo”.



La inscripción es en dólares. “Es mucho el esfuerzo, además por ser amateurismo. También estamos haciendo cantina, todos los fines de semana que nos toca partidos en el club. Es todo a pulmón”.



Con respecto del hockey sobre patines en la provincia dijo que comparado con San Juan y Mendoza “es bajo el nivel”.



Y entre otras cosas, subrayó: “En San Juan hoy en Primera, hay 24 equipos en el torneo local y acá tenemos seis.



Consultado a las divisiones inferiores, aportó: “cuesta traerlos a los chicos, pero se está haciendo un trabajo bastante bueno en Entre Ríos a nivel escuelita, mini, de 10 años para abajo, pero es un deporte que lleva años para trabajarlo y mantenerlo”. Elonce.