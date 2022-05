Vecinos y policías realizaron una reunión por inseguridad del Barrio San Agustín

Robos, entraderas y arrebatos son algunos de los hechos que viven los vecinos del barrio San Agustín. Ante reiterados delitos y preocupados por la inseguridad, realizaron una reunión con la Comisaria Decimosexta y la Comisión Vecinal.“Siempre el acercamiento entre el vecino y la comisaria es bueno, porque ellos expresan sus necesidades y nosotros vemos que tareas podemos realizar en base a eso. En esta oportunidad, ellos nos comentaron los hechos de inseguridad que viven y que por ahí no realizan la denuncia porque naturalizan la situación. Desde nuestro lado, los incentivamos a que vayan a la comisaria, para que nosotros tomar conocimiento y actuar en consecuencia”, expresó aNora Pérez, jefa de Comisaria.Según comentó, decidieron realizar un grupo de WhatsApp “donde esté incluida la comisaría para conocer de manera directa los hechos. En caso de no dar abasto con el personal, solicitaremos la colaboración de otras dependencias”.Mauro Albarenque, presidente de la comisión vecinal, agregó: “hace un tiempo que los vecinos nos vienen alertado sobre robos, entraderas y arrebatos. Sabemos que esto pasaba antes, pero ahora se ve con más frecuencia. Por eso llegamos a esta reunión, que fue muy fructífera y esperamos llegar a una solución”.En tanto, el tesorero, dijo que la reunión de hoy, sirvió para hacer hincapié “en la relación entre el vecino y la comisaria. Cada parte asumió un compromiso”.Una mujer, que vive hace más de 30 años en el barrio comentó que “cuando vine a la zona ya había inseguridad, pero en el último tiempo se incrementó. Yo quede sola y vivo encerrada”.Un vecino contó que desde que vive en el barrio sufrió varios robos: “en el último me llevaron la puerta directamente. Pero muchas familias sufrieron robos de bicicletas, garrafas, se le suben por los techos”.La Municipalidad de Paraná, ofreció colocar más cámaras en la zona.