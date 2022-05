Antoniow contra Lenzi: habló de “incapacidad” y opinó del público en Patronato

El jefe de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, Marcos Antoniow, salió a replicarle al presidente de Patronato, Oscar Lenzi, quien sostuvo que la Policía aleja a la gente de la cancha. A pesar del alto cargo que tiene en la Fuerza de Seguridad provincial, no tuvo reparos en opinar acerca de la vida institucional de única entidad entrerriana que está en la Primera División del fútbol argentino.El comisario sostuvo que. Y manifestó que los dichos del directivo “no merecen mayor análisis”. No obstante, instó al dirigente a realizar “un autoanálisis de por qué el rechazo del simpatizante.. Debería hacer una autocrítica y un autoanálisis”, insistió.“Los mensajes no van dirigidos a la Comisión, al club ni a la Policía. Van dirigidos hacia él.que tan caros le costaron al club, a la historia del mismo, al hincha, al socio, a la familia”, expresó en referencia al retorno de la denominada “Barra Fuerte” al estadio. “Se quiso imponer el espíritu de que a la cancha va la familia y es un espectáculo. Hay que ver cuáles son las intenciones del señor Lenzi”, disparó.Enseguida arremetió haciendo notar una cuestión de diferencias internas en el club de calle Grella, al sostener que “que tiene el club Patronato y que piensan totalmente distinto. Muchas veces quizás no pueden o no quieren hablar”.Asimismo, comparó que “ayer vinieron 8.000 o 9.000 personas, con un público rosarino al que todo el mundo le tiene miedo y acá se portó en forma correcta. Afuera la gente llegó a último momento, quiso entrar y hubo una escaramuza, pero no se registró mayor intervención policial. Solamente dos demorados que no tenían entradas y quisieron saltar el vallado del cacheo”.Y retomó sus duros conceptos hacia el máximo dirigente de la entidad Santa. “Lo que se hace acá no lo inventó la Policía de Entre Ríos, sino que está dispuesto hasta por Conmebol.”.Asimismo, se refirió al aval de titular de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, a su tarea. “Ayer estuvo la gerencia de Copa Argentina con el señor Jefe de Policía y destacaron el accionar policial. De hecho, Paraná es una de las sedes elegidas por ellos”.“Lo debería analizar Lenzi es cuántos socios tiene el club, qué han hecho para captar socios y atraer gente. Esa es una cuestión dirigencial de él.. Esa es la cuestión de fondo”, volvió a disparar y lo desafió a un debate mano a mano en algún medio de prensa “para aclarar algunas cosas”“Quizás a la impotencia por los resultados la quieren justificar por el lado de la seguridad. La Policía no aleja, pone controles que destacan a nivel nacional por la seriedad. Y pese a estos controles, sigue habiendo Copa Argentina en Paraná, los equipos de afuera siguen viniendo. No hay ningún problema. Los partidos se ganan en la cancha y no con los controles de la Policía afuera de la misma”, enfatizó Antoniow.Y retomó su postura sobre la situación interna en Patronato: “”.“En lo personal, y habiendo hablado con el Jefe, no me sorprenden los dichos” del presidente de Patronato, porque “. No vale la pena dedicarles tiempo. Si fuera autocrítico él debería hacer un mea culpa. Pero no podemos revolear la media para justificar la incapacidad”, subrayó. El socio está enojado porque “le prometés algo en la campaña y no lo cumplís. La gente y los sponsors llegan al club o se alejan por gestión de la dirigencia”, aseveró.Finalmente, reconoció en radioque “se puede mejorar, pero el que no quiere el control es por algo” y señaló que se deben “corregir algunas cosas” con quienes viven en la zona del estadio para facilitarles el acceso a sus domicilios.Días pasados, Lenzi se quejó de la falta de apoyo y del accionar de policial: “Para el torneo que viene habrá que hacer un esfuerzo económico, ya estamos trabajando para ver si conseguimos nuevos sponsors. Igualmente a la camiseta no le queda más espacio, con todos los auspiciantes que tenemos no alcanza al 50 por ciento de una sola que tienen los clubes porteños. Es una vergüenza, no se nos acompaña”.Y en ese marco había declarado: También se nos complica en la parte de la vigilancia, la Policía de Entre Ríos hace lo imposible para que la gente se vaya del club, siempre pasa algo y hay gente que no puede entrar. La policía aleja la gente del club”.