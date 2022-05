En junio comenzará la doble contenerización y separación de residuos en Paraná

Reunión con ambientalistas y el CGE

A partir del 5 de junio (Día del Ambiente), los vecinos del centro de Paraná, comercios, oficinas y quienes circulen por la zona, deberán separar sus residuos en orgánicos e inorgánicos. Los camiones harán la recolección en forma diferenciada y luego los recuperadores urbanos les darán valor, transformándolos en sustento para sus familias.Como lo afirmó el intendente Adán Bahl en marzo de este año, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, se trata de un “salto trascendental en materia ambiental” para la ciudad. En ese sentido, además de una fuerte campaña de información y concientización y el necesario compromiso de cada vecino, el presidente municipal repasó la inversión realizada para que la separación de residuos, uno de los objetivos centrales de la gestión, sea eficaz, y citó la incorporación de camiones compactadores y contenedores con una unidad central que monitorea recorridos por GPS para un servicio “modernizado y optimizado que sumó tecnología y equipamiento”.De cara a la implementación de la primera etapa, representantes de la Municipalidad dialogaron con organizaciones ambientalistas y la Dirección Departamental de Escuelas del Consejo General de Educación. Allí se les informó también sobre la campaña de difusión que busca el cambio de hábitos de la población sobre la separación de residuos sólidos urbanos, promover la ciudadanía ambiental y fomentar la solidaridad de la comunidad hacia los recuperadores urbanos, entre otros puntos.“Presentamos a las organizaciones ambientales los circuitos de la doble contenerización que se llevarán a cabo en el centro de la ciudad. Diariamente, se recolectan 300 toneladas de residuos en la ciudad y en el centro, que abarca 4 kilómetros cuadrados, se recolectan 90 toneladas diarias, por lo que se dispondrán 180 contenedores para materiales reciclables y 240 para materia orgánica”, destacó Lucas Feltes, secretario de Servicios Públicos.A la convocatoria concurrieron representantes de la Fundación Eco Urbano, A Ñagarencó Nderejhe, Grupo de Scout, la Asociación Amigos del Puerto Nuevo, Fundación Puente a la Vida y la Departamental de Escuelas del Consejo General de Educación (CGE). Por la Municipalidad, estuvieron, además de Feltes, Eliana Ramos, secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias; el subsecretario de Ambiente y Acción Climática, Facundo Varrone; la subsecretaria de Salud, Silvina Saavedra y la subsecretaria de Comunicación, Anabel Waigandt.“Es fundamental la participación del vecino, que sepa cómo se separa y cómo será el procedimiento. Por eso se hará una fuerte campaña de comunicación en distintos medios y en las escuelas públicas que están comprendidas en el circuito de la doble contenerización”, destacó Ramos.Varrone, en tanto, señaló que el programa que se pondrá en marcha es “una política de Estado que impulsa el intendente Bahl y que encara de forma integral la gestión de residuos en la ciudad, buscando lograr así un cambio de hábitos a favor del cuidado del ambiente”.Rubén Alcain, de la Fundación Puente a la Vida, señaló: “Me parece muy bueno el programa y merece el apoyo de la ciudadanía. Si la gente no toma conciencia y los residuos no están separados, contaminan, por eso es importante la concientización”.Gisela Maidana, de Eco Urbano, opinó: “Nos parece una buena opción para seguir con el programa Recuperamos Valores y fortalecer la gestión de residuos sólidos urbanos. También para seguir mejorando el trabajo de las cooperativas y reducir el volcadero de la ciudad”.Agustina San Millán, también de Eco Urbano, dijo: “Este programa va a fortalecer el trabajo que se viene haciendo y da un paso más para brindar una solución y que la gente lo implemente”.De las 300 toneladas diarias de residuos que se generan en la ciudad, 90 toneladas se recolectan en los circuitos dentro de la zona donde funcionará la doble contenerización. El 30% de los residuos de la ciudad se recolectan en este sector, debido a la gran cantidad de edificios y unidades habitacionales.En la Planta de Clasificación de Residuos Manuel Belgrano se procesan 50 toneladas diarias promedio. El polígono comprendido, donde se ubicarán los dobles contenedores, será: entre Avenida Laurencena, Avenida Ramírez, Bulevar Racedo y Catamarca. Dentro del mismo se encuentra la mayor densidad poblacional de la ciudad.Los edificios emplazados en esta zona superan los 500 (con 6 mil departamentos). Todos están ubicados en un área de 4 Km2, donde se instalarán 180 contenedores con una capacidad de 3.000 litros para los residuos reciclables, 240 litros para residuos no reciclables y 30 para reposición. Al sistema de doble contenerización se acoplan otras acciones ya existentes como:A) Separación y recolección puerta a puerta en comisiones vecinales Sáenz Peña, 33 Orientales y Pellegrini.B) Separación y recolección diferenciada en zona Sur, que incluye ocho comisiones vecinales.C) Planta de Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos Manuel Belgrano, que procesa 50 toneladas por día.D) Campanas de residuos reciclables.E) Puntos Verdes Móviles, RAEEs y NFUs.G) Compostaje.H) Asistencia a cooperativas de recuperadores.