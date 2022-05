Reclamaron a Seguridad Vial por la falta de frecuencias de colectivos urbanos

La falta de frecuencias en el servicio de transporte público de pasajeros en Paraná y su área metropolitana fue el tema central que trataron los integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista con el nuevo secretario municipal de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Juan Manuel Tamareu.



“Las frecuencias y la falta de sentimiento de humanidad cuando nos dejan sin servicio de colectivo en cualquier momento y los chicos no llegan a las escuelas, cuando nos quitan el derecho al transporte para llegar a hospitales, lugares de trabajo o para el esparcimiento”, fueron los temas que planteó la Asamblea a Tamareu. Así lo confirmó a Elonce la titular de la entidad vecinalista, Alicia Glausser.



Los recorridos de las líneas urbanas también fueron tema de debate. “Cortaron todos los ramales en Casa de Gobierno y el que vive en el sur y trabaja en el norte de la ciudad no tiene alternativas para llegar si no es bajando ahí y tomando otro colectivo”, se quejó Glausser.



También reclamaron por la reactivación del servicio ferroviario dado que “hace más de tres años se comprometió la reactivación de ramal a Oro Verde”.



En relación a las modificaciones al marco regulatorio que plantean desde la Asamblea Ciudadana Vecinalista, “es indispensable que para que haya una solución inmediata a la situación del transporte tiene que haber una manera más inmediata de penalizar a la empresa porque caen en apelaciones, en idas y vueltas, que nunca resultan”.



“Como ciudadanos necesitamos una respuesta inmediata para ejercer el derecho a la movilidad, porque sino no accedemos a otros derechos como lo son la educación, el trabajo, la salud; además, la falta de colectivos hace que se aumente la siniestralidad en la calle”, apuntó otro de los miembros de la Asamblea al fundamentar: “La posibilidad de tener transporte público de pasajeros es indispensable para tener una ciudad accesible”.



Mientras que otra de las integrantes de la entidad vecinalista apuntó: “Lo único que sigue firme en la ciudad es la empresa, siendo que éste ya es el tercer secretario municipal de Transporte al que debemos comenzar a explicarle nuestros planteos y se torna reiterativo”.



“Pedimos que se revisen los recorridos y una vez definidos, que se instalen las garitas, porque nos dijeron que se licitaron 100 nuevas garitas”, agregó.



Para la semana próxima se pautó una nueva reunión en el salón vecinal de Santa Lucía y de acuerdo a lo que resultó del encuentro con Tamareu, se comprometió la presencia de concejales para ese nuevo debate. (Elonce)