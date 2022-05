Bailarina paranaense ganó beca para Estados Unidos y junta fondos para viajar

Victoria Vanotti, es una joven fotógrafa y bailarina de Paraná que tiene una oportunidad única para seguir perfeccionándose en su pasión: la danza. Ganó una beca en Estados Unidos para el International Summer dance Program en “Point Park University” Pittsburgh, Pensilvania. Por ese motivo, está recaudando dinero para poder costearse ciertos gastos que no cubre el programa.“A través de la aplicación Cafecito, la gente dona el valor de una taza para que yo pueda juntar el dinero”, contó la joven a. Según relató, la danza fue su medio de expresión “desde que nací, mi mamá me inculcó este amor”“Toda mi vida baile clásico, pero en los últimos años comencé con contemporáneo y me siento muy cómoda. También doy clases en un taller”, dijo. Seguidamente agregó: “no tengo sueños específicos, siempre quise lograr grandes cosas y poder bailar toda mi vida”.Sobre su rol como docente, la joven expresó que a sus alumnas les inculca que “la danza sea un medio para que ellas puedan expresar lo que sientan”.La beca cubre todos los estudios, por día la joven tomará seis clases de diferentes danzas durante más de un mes. “Tengo que costear los aéreos, la estadía y la comida. Si bien vamos a quedarnos en la Universidad, cuesta 3.200 dólares el alojamiento más lo pasajes”.Quienes quieran colaborar con Victoria, puede hacerlo a través de https://cafecito.app/vickyvanotti