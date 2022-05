Demolieron una casa que fue construida en terreno fiscal de Paraná

“Es un barrio abandonado”

Personal de la Municipalidad de Paraná demolió, este martes, una casa que había sido construida en un terreno fiscal de la ciudad, sobre calle Ameghino , muy cerca de la Planta recicladora de residuos.El hecho ocurrió esta mañana, mientras la dueña de la vivienda estaba internada en el hospital debido a que tuvo familia este lunes. “La municipalidad vino y sin ningún tipo de papel u oficio, rompió la casa de mi hija que le llevó un año levantarla”, dijo la madre de la dueña la casa, Paola Lell, aLa mujer detalló que del operativo formó parte personal de la Municipalidad de Paraná y la Policía. “Les pedí por favor que no rompan la casa, mi hija tiene dos bebés, trabaja todo el día para poder vivir y hacerse su casa”, manifestó Lell.Sobre la construcción de la vivienda, explicó que “se trata de un área municipal, no es privada, ya hay un barrio construido sobre terrenos fiscales, hace 25 años que hice mi casa y nunca tuve problemas; ahora de la nada vinieron y derribaron la vivienda”. Y remarcó que su yerno, antes de hacer la casa hace un año, preguntó en la Dirección de Catastro Municipal y le permitieron construir la vivienda en ese terreno; “Nos informaron que podíamos levantar tranquilamente la casa sin que molestáramos a la institución deportiva que está cerca”, comunicó.“En cambio hoy, vinieron y fue un atropello, dijeron que no se podía hacer una casa, pero nunca controlaron y hace un año que mi hija junto a su pareja está construyendo”“Nos duele mucho lo ocurrido, nos tendrían que haber avisado y sacábamos lo que podíamos, mi hija tiene dos bebés y la situación es muy compleja”, dijo Lell al resaltar que “ayer mi hija tuvo familia, en este momento está internada y todo esto es muy complicado; además mi yerno no tiene trabajo”.Lell contó que en esa zona de Paraná las familias tienen muchas necesidades; “estamos abandonados como barrio, los políticos solo se acuerdan cuando hay elecciones”, sentenció y destacó que ella junto con otros vecinos colaboran con la ONG Suma de Voluntades: “Trabajamos en el comedor y es todo a pulmón porque no nos ayuda nadie”, dijo.“La gente busca estos terrenos porque el gobierno no te ayuda, en esta zona hay muchas casas y casillas y ahora vienen y rompen todo”, agregó y dijo que esperan alguna respuesta de la Municipalidad, “de lo contrario, en el transcurso del día cortaremos la calle”, cerró.