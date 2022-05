Escuela incendiada continúa sin electricidad: exigen respuestas de Educación

Paraná Delincuentes prendieron fuego en una escuela de Paraná y la dejaron sin luz

“Los chicos lloran porque quieren quedarse en la escuela”

La comunidad educativa de la escuela Nº200 “Soldados de Malvinas” de Paraná se manifestó este martes en reclamo de respuestas a la falta de energía eléctrica en el edificio tras el incendio de un tablero y destrozos en un aula, el jueves pasado.la maestra de 5º grado, Sarita Dalinger, al informar que se había citado a los padres “para que vean la situación en la que estamos dando clases: a oscuras”. “Persiste el olor a quemado y hay hollín en las aulas del piso superior”, especificó.En relación a las respuestas que tuvo la comunidad educativa, detalló: “Limpiaron la sala que se quemó y están removiendo el revoque; vinieron de electricidad de Infraestructura, observaron y dijeron que iban a hacer un presupuesto, el que tenía que pasar distintos caminos para que se apruebe”.Mientras tanto, los alumnos dictan clases a oscuras. “Trabajamos con la luz solar, ayer no se veía nada y hoy agradecemos que salió el sol”, refirió la docente. “De 44 alumnos por cursos, vienen 5 o 10 y no se puede dictar clases en esa situación, no puede avanzar con temas nuevos”, explicó.La respuesta de la supervisora de la escuela, que se acercó el jueves, el día del hecho vandálico, fue la de dar clases un día a cada ciclo. “Que este miércoles, asistieran los alumnos de 1º, 2º y 3º y tengan clases en las aulas del segundo piso donde sí hay energía eléctrica y al día siguiente, 4º, 5º y 6º”, comentó Dalinger y confirmó que ni la directora Departamental de Escuelas, ni ningún funcionario del Consejo General de Educación se hicieron presentes en la escuela tras el repudiable hecho de vandalismo.“No quiero que mi hija pierda más días de su educación, pero también soy consciente de que no están dadas las condiciones para el dictado de clases”, reconoció Cristian, el papá de Zaira. Según lo que contó, su hija “lloró y dijo que se quería quedar con sus compañeros”. “Ellos quieren estar juntos y aprender porque vienen con esa disposición a la escuela, y se la estamos cortando”, lamentó.Y agregó: “Ayer pasé por el Jardín de Infantes y tenía la ventana abierta para que entrara luz, con el frío que hacía ayer, y lo sentía por los niños que estaban teniendo clases”. “Nos sentimos abandonados y necesitamos del apoyo de los responsables”, apuntó el padre al instar a los funcionarios de Educación: “Que los responsables de esto sientan qué pasaría en sus casas si se quedaran sin luz; debería haber un presupuesto de emergencia para comprar un tablero”.“Los chicos lloran porque quieren quedarse en la escuela, pero mi nena usa anteojos y hoy es imposible que se quede porque no se ve”, refirió otra mamá al exigir “una respuesta de la supervisora de la escuela”.El comedor escolar funciona a oscuras; y al no tener heladera, no se pueden mantener los alimentos perecederos. La Administración de la escuela también permanece sin actividad ante la falta de energía eléctrica. “Trabajamos a ciegas”, aseguró la docente.