Concejal propone habilitar estacionamiento en la bicisenda los fines de semana

La concejal Desireé Bauza (PRO) presentó un proyecto de resolución por el cual se autoriza a los vehículos estacionar en el área de la bicisenda en la c“En reiteradas ocasiones y de distintas formas el vecino de la ciudad de Paraná ha manifestado su disconformidad ante la ubicación de la bicisenda sobre todo el tramo que se encuentra en la costanera baja, considerando que la misma provoca diferentes incomodidades para quienes salen a disfrutar del hermoso paisaje de nuestra zona costera, sobre todo a personas con movilidad disminuida”, aseguró Bauza en los fundamentos de su proyecto.Si bien remarcó que “hay un sector de la sociedad que ha visto con agrado esta obra ya que por dicho circuito pueden llevar a cabo actividades de ciclismo con mayor comodidad y seguridad”, dijo que “también muchos de los antes mencionados han optado por ir a otros sectores de la ciudad para realizar esa actividad, dado que deja de ser cómodo los fines de semana cuando también muchos vecinos tienen eligen ir a disfrutar, realizar actividades y distraerse junto a su familia en la zona del Parque Urquiza”.Luego, reconoció que “que no vulnere derechos y que no se aleje al vecino de la ciudad de sus costumbres y o tradiciones”.La opción propuesta por la edil es, precisamente,“Ante los reclamos de los vecinos por este tema, la idea es buscar un punto medio que sea abierto al público para utilizar la costanera baja, como siempre se ha utilizado, los feriados, sábados y domingos, desde las 14 hasta las 22 horas. Nos han llegado muchísimos reclamos y a veces es necesario reconocer que se cometió un error. Ya que el oficialismo se niega a modificar la obra, que tuvo su costo, presenté una alternativa”, señaló Bauza.Aclaró que las dificultades que impone la bicisenda no son solamente para un sector de la población: “No solamente complica a gente que tiene limitaciones de movilidad. He escuchado reclamos de familias que van al parque con sus hijos y tienen que estar viendo si dejan a los hijos y buscan un lugar para estacionar; si bajan con sillones o bicicletas para los chicos. En el caso de adultos mayores también se complica. A veces, hay hijos que llevan a sus padres de mucha edad y los tienen que dejar solos hasta que encuentran un lugar para estacionar. Ni hablar los que tienen movilidad reducida y necesitan un sillón de ruedas”, hizo notar.“No es que estoy pidiendo que se bloquee en su totalidad –aclaró-, sino que se tenga en cuenta determinar días y horarios, que son precisamente los fines de semana y feriados cuando la gente más concurre al parque y pueda tener la posibilidad de acceder como siempre lo hizo”.Reiteró después que “la idea es que los sábados, domingos y feriados, de 14 a 22 se permita estacionar, de una manera totalmente controlada, con agentes de tránsito para garantizar el ordenamiento. Después que vuelva a ser bicisenda. Es poner un punto medio y que la gente pueda acceder a la costanera baja”.Ante la consulta sobre la recepción que tuvo el proyecto por parte de sus pares, dijo que “por ahora ingresó a comisión. La respuesta que dio el oficialismo es que tal vez se podría llegar a analizar con el equipo técnico, que estaban abiertos a ciertas modificaciones, pero a la vez es como que dicen que no, porque es una obra en la que se invirtió mucho dinero y no se puede cambiar. Espero que estén abiertos para buscar una solución para todos los vecinos”.En relación a la construcción de la bicisenda, en declaraciones a, Bauza opinó: “Con respecto al trazado yo creo que debió haber sido del otro lado, del lado de la vereda. Viendo las dimensiones de la vereda se podría haber demarcado en algún sector de la vereda, al borde y no ocupar la calle porque no es tan ancha. También analizar la posibilidad de que queden las bicis de alquiler del mismo lado, ya que las estaciones están del lado de la vereda”.Finalmente, analizó el uso que actualmente se le da la bicisenda por parte de los ciclistas: “Hemos observado que el uso no es tan masivo. No vemos un uso tan intenso como para decir que sea una prioridad. Incluso, muchos ciclistas nos han dicho que ellos optan por ir por otros lugares para andar porque no es el más adecuado. No hay una conformidad de parte de los ciclistas”.