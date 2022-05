El periodista Nicolás Blanco presentó el libro “Yo estuve en el Belgrano”

Una obra de interés educativo

El periodista Nicolás Blanco presentó su primer libro: “Yo estuve en el Belgrano (Basado en el testimonio de Fernando Jaime)”. La obra recoge el testimonio del soldado que el 2 de mayo de 1982 estaba a bordo del crucero ARA General Belgrano, la embarcación que fue hundida por el submarino nuclear británico HMS Conqueror durante la guerra de las Malvinas.“Estamos muy felices, tuvimos una presentación maravillosa. Fue un sueño cumplido y creo que el concepto de `seguir malvinizando´ fue el más repetido esta noche, que se trasmitirá en las generaciones es siguientes a través del libro”, expresó ael periodista.Según contó Blanco, su vínculo con Fernando se dio a través de una nota que realizaron en el año 2010 en el programa Buenas Noches, que se emite por Canal Once. “Me acuerdo que fui a su casa a realizarse la entrevista y cuando terminamos, le dije `vamos a escribir un libro´”.Al respecto, Jaime recordó que lo incentivó a que lo escriba, pero el periodista respondió: “lo tiene que hacer alguien que sepa”. “Afortunadamente, después de 12 años se dio. Nos vinculamos mucho y el proyecto siempre estaba, finalmente lo pudimos concretar”.“Creo que se alinearon los planetas, que sea hoy justamente tiene otra impronta. Hace cuarenta años atrás, a esta hora, yo estaba en el agua, sobre una balsa a la deriva en el Océano Atlántico, esperando que nos rescataran”.El ex veterano afirmó que “hoy cumplo 40 años, porque aquel día volví a nacer. Físicamente me pude recuperar porque tenía 20 años, emocional y mentalmente, me cuesta todavía”.El periodista, mencionó que “escucharlo a Fernando te emociona. No podés creer las cosas que vivió. Emociona su historia, porque estuvo muchos años sin poder contarla, pero una vez que se abrió, pudimos conocerla”El libro fue declarado de “interés educativo” por el Consejo General de Educación. “Va estar incorporado en un programa que se llama Educación y Memoria. Esto nos va a permitir que podamos presentarlas en varias escuelas”, indicó Nicolás Blanco.“Queremos que la obra se conozca. La idea es que en cada lugar donde haya un Centro de Veteranos, ex combatientes o familiares, podamos contar la historia y la puedan compartir y disfrutar”.El libro se podrá conseguir, a partir del jueves, en las librerías Ateneo y en Librarte. De manera virtual, se puede adquirir a través de https://anaeditorial.com/