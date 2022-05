El recuerdo a 40 años del hundimiento del Belgrano: “Cabrerita hay que tirarse”

Se cumplen 40 años del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano. José Cabrera, uno de los sobrevivientes señaló aque “hemos quedado muy pocos” y dijo durante el programaque “el recuerdo es cada día más triste. Tengo 75 años, pero me ha costado muchísimo salir de esto”.Recordó que “yo fui rescatado a las 48 horas”, por lo que padeció un gran enfriamiento desde el pecho hacia abajo de su cuerpo y sigue padeciendo las consecuencias hasta la fecha, incluso para caminar.“Era mecánico maquinista. Estaba esperando el relevo y sucedió esto. No me quedó un diente, porque pegué contra unas válvulas”, contó.Sobre aquel trágico día, manifestó que “me acuerdo patente todo lo que sucedió. Cuando explotó, me sacó y se produjo el golpe. Estuve desmayado y me dijeron que habré salido a 15 minutos antes que se hundiera. Pasé una odisea. Yo esperaba mi relevo y fuimos los dos que nos salvamos. Los muchachos desgraciadamente se quemaron por las tuberías de vapor. Yo tuve la suerte que me dio Dios que las tuberías pasaban por arriba para enfriar el vapor. Entonces a mi me dio el agua a 19 grados bajo cero”.Y continuó: “Son dos pisos para salir de ahí y no sabía qué podía haber pasado arriba. Fui a buscar le salvavidas y hallé con una grieta de un metro sobre el comedor. Tuve que saltar y me encontré con un suboficial de Artillería. Intenté sacarlo, pero me envolví las manos con cadenas y grité que no podía más. Alguien me sacó y me dejó en las laterales del buque. Una ola me volvió a despertar y me fui hacia adelante. El suboficial mayor del buque me dijo “Cabrerita hay que tirarse. Recordá cómo tenés que cruzar las piernas. Caí arriba de una balsa con ocho conscriptos. Él se tiró, nadó cinco metros y tuvieron que levantarlo por el mismo frío. Después, uní las balsas y recogí a 17”.Manifestó que recordaba “hasta la última letra” lo que había leído del libro de superviviencia en el mar. “Solamente me acordé de mi familia y mis hijos que eran muy chiquitos. Dije “Dios me tiene que amparar”. Había algo que me impulsaba dentro de mi” para realizar todo lo que llevó adelante.“El problema más grande fue cuando estábamos al lado del buque y se estaba hundiendo. Es como que te sacan un pedacito de la vida. Tenía que sobrellevarlo y hacerme fuerte porque llevaba a esta gente. Yo, gracias a Dios, no me paralicé. Estaba preparado, pero había gente que no lo estaba lo suficiente. Había marineros de 15 o 16 años. Nadie se quiso bajar, ni los dos cantineros que eran civiles”, declaró Cabrera.Describió que “las olas eran impresionantes, de 12 a 15 metros” y que estuvo “48 horas en las balsas, por ahí estaban cerca, pero por las condiciones del mar quizás no nos veían”.En el momento del rescate “ya no teníamos fuerzas ni para agarrar las cuerdas que nos tiraban. Un buzo saltó y nos arrimó de golpe a la embarcación para posibilitar el rescate. Era una red, nos tiraban sobre la misma, nos envolvíamos, nos cargaban al hombro y nos metían en el buquecito. Por el congelamiento es como que tuvieran hormigas adentro. Esa era la sensación que teníamos”. Producto de esto “estuve en sillas de ruedas y con bastón mucho tiempo”.“Cada vez que miro el crucero, digo que es un panteón debajo del mar. Ellos son los héroes”, expresó Cabrera entre lágrimas. Y enfatizó: “Hoy, a las 16.04, cumplo 40 años” puesto que salvarse fue como volver a nacer.Sostuvo que más allá de los que fallecieron en la Islas, hubo una gran cantidad de combatientes que se quitaron la vida. “Yo tuve la suerte de no suicidarme por un perro”.Y relató que había llevado a su esposa a la escuela en la que trabajaba. “Cuando volví el televisor estaba prendido en una película de guerra. Quedé paralizado” (y dispuesto a tomar una terrible determinación) pero “cuando quise pararme, el perro me agarró de la pierna y no me dejaba. Fue como que me despertó. Y dije, este animal quiere que lo pasee, pero no es la hora. Después me di cuenta que tenía el arma arriba. Si no fuera por él, yo no estuviera aquí”, completó.