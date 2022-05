Hubo procesión y Misa por el día de San José Obrero, patrono de los trabajadores

Cada 1º de mayo la Iglesia celebra la Fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores. En la iglesia que lleva su nombre, se desarrolla la Santa Misa, que es transmitida en vivo porPrevio a la celebración, se realizó una peregrinación desde el Colegio Buen Pastor hasta el polideportivo en calle Garrigó y Heller, de Paraná.“Es la primera vez que participo, es toda una emoción. Los chicos están felices, cantando, acompañamos a la escuela”, contó auna docente de la institución educativa que lleva el nombre del santo.Sara, una niña, dijo que “siento felicidad de participar. Es una alegría porque podemos celebrar a San José con mucha felicidad”.Una mujer expresó que “soy misionera de San José. Se le pide y agradece, mucha bendición nos da él. Es emocionante”.Otra, por su parte, pidió “trabajo para los que no tienen y agradecemos a quienes sí tenemos. Es muy lindo participar de esta celebración”.“Es importante para nuestra comunidad, nos acompaña todo el año en la oración y hoy lo acompañamos en su día. El trabajo es dignidad, qué mejor que tener trabajo, festejarlo y celebrarlo junto a nuestro santo patrono”, expresó otra señora.Magalí, señaló que “esto es una fiesta, es hermoso vivir esto. Hace dos años, por la pandemia, no lo vivíamos y hoy es un día de fiesta. San José me da paz, de todo, es nuestro patrono”.“Pido por trabajo, para que todos tengan uno. Que San José Obrero ilumine los hogares de la gente. Acá celebramos su presencia”, comentó otra mujer.Un joven, señaló que "compartir esta fiesta es lindo, a uno lo pone contento estar celebrando al patrono del trabajo. Lo elegimos porque en su momento él dio todo por la Virgen María, cuidando a Jesús. Fue un gran ejemplo de trabajador. Un día como hoy se pide trabajo, salud, amor, un país mejor para todos. Hay gente que no tiene trabajo y por eso pedimos por ellos".Como es tradición, durante la Misa, también se llevó a cabo la bendición de las herramientas de trabajo.Ernesto, albañil, dejó su herramienta para ser bendecida. "Hace 20 años trabajo. Si uno trabaja come, es bendición. Si uno no trabaja no tiene nada. Es la primera vez que hago bendecir mi elemento de trabajo", dijo.Iván, bombero, contó que "hace tres meses soy bombero. Esto es un orgullo, fui alumno de la escuela San José Obrero. Cuando trabajo siento orgullo y fuerza. La gente apoya y agradece por el laburo que hacemos. Ahora que el casco está bendecido siento que Jesús, San Cayetano y San José Obrero me protegen".El párroco Matías Volpe, señaló aque "es una fiesta después del tiempo de pandemia. Llevar a José a los hogares con alegría es muy lindo. El trabajo es esencial para todo ser humano, para dignificarlo, que se pueda realizar como persona. Hay que descubrir la felicidad en lo que uno hace para hacer el bien de los demás"."San José le brinda a la comunidad al niño Jesús. Fue criado en el silencio de la casa de Nazaret, y nos da la esperanza de que podemos salir adelante a pesar de todas las dificultades de la vida", agregó.