Argentina campeón del Panamericano de Sóftbol en Paraná: los festejos

"Una gran fiesta deportiva”

Imágenes

La Selección Argentina de sóftbol se consagró, por primera vez en su historia, campeón Panamericano tras quedarse con el título de la XI edición que se llevó a cabo en la capital entrerriana. El estadio Mundialista Nafaldo Cargnel fue el escenario de la final en la que el conjunto albiceleste derrotó 4 a 1 a Canadá.De esta manera, Argentina pudo festejar ante su gente en Paraná un centro internacional y, ahora, es Campeón del Mundo, de los Juegos Panamericanos y del Campeonato Panamericano. Una camada que quedará para la historia.“Argentina tenía el partido muy controlado y, si bien no empezó del todo bien, se recuperó en tres batazos y después fue una carrera bien ganada por base que dio esta victoria tan necesaria e importante subrayando de campeón mundial a campeón panamericano”, ponderó ael vocero de la comisión organizadora del Campeonato, Daniel Sánchez.“Como vive el sóftbol la ciudad de Paraná no se ve en ninguna parte del mundo; abarrotaron el estadio mundialista, como lo hicieron durante la semana porque la ciudad vivió una gran fiesta de sóftbol, una gran fiesta deportiva”, remarcó.“Abundan las palabras, con ver este marco de público y el resultado final”, sentenció el DT del seleccionado argentino, Julio Gamarci. “Independientemente del resultado deportivo, el marco que genera Paraná no tiene nombre”. Y agregó: “El sóftbol en este momento está en lo más alto del mundo; los cuatro mejores de América ya están instalados para el campeonato mundial que se disputará en noviembre en Nueva Zelanda”.Durante todo el campeonato, los vecinos de la capital entrerriana y sus alrededores acompañaron al conjunto albiceleste. En las tribunas se pudo observar movimiento constante en el Estadio Mundialista que se vistió de celeste y blanco para esta edición del Panamericano.“Como entrerriano y paranaense”, el secretario provincial de Deportes, José Gómez, se mostró agradecido y orgulloso de lo logrado por el sóftbol. “Es un logro colectivo y es hermoso”, comentó.