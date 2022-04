Invitan a pasear en calesita a cambio de galletitas para merenderos de Paraná

Las calesitas de la plaza Sáenz peña, de la Costanera y el Parque Varisco convocan a jardines de infantes y guarderías, a colaborar con la organización Suma de Voluntades que asiste a comedores en diferentes barrios de la capital entrerriana. Como cada año, la invitación es para que cada niño pueda pasear gratis a cambio de un paquete de galletitas dulces.



“Atrás de esta convocatoria a un equipo de maestras jardineras que siempre están predispuestas y apenas le avise, comenzaron a organizarse para poder venir”, expresó a Elonce Martin Apaldetti, organizador.



Al respecto, comentó “los niños no deberían pasar hambre y frio, y hay muchos que están sufriendo. En base a este contexto difícil que estamos viviendo, las docentes se están organizando y nos ayudan”.



Los paseos en calesita se programarán por lo que ya se pueden anotar las instituciones y difundir la invitación para que todos se sumen.



Por su parte, Anabela de Suma de Voluntades se mostró muy agradecida con la campaña que se realiza todos los años. “También queremos destacar el apoyo de la comunidad, nada de lo que hacemos, sería posible sin su ayuda”.



Además, señaló que desde la ONG siempre están necesitando alimentos no perecederos y productos relacionados con la merienda como: leche larga vida, azúcar, chocolate, galletitas, etc.



Quienes deseen participar pueden comunicarse con Martín Apaldetti al teléfono 343 4687588. Elonce.com