Trabajadores de AFIM no atenderán al público en reclamo de un adicional

este viernes encabezaron una retención de servicios de 10 a 13 y a partir del lunes, si no obtienen respuestas a sus reclamos, recrudecerán las medidas de fuerza.“Queremos que el ciudadano no salga perjudicado, por eso informamos que la semana próxima habrá retenciones de servicio de cinco horas, de 8 a 13”, comunicó auna de las representantes de los empleados de AFIM, Lorena Garay.“No hemos tenido un canal de comunicación viable con el Ejecutivo para que nos escuche y entienda cuál es nuestra posición”, fundamentó en relación al motivo de la medida de fuerza. Y agregó: “Concluimos el diálogo en una mesa de negociación hace dos semanas y, a partir de que comenzamos con las medidas de retención se servicios, no nos llamaron; estamos a la espera de volver al diálogo”.Por su parte, otra de las voceras de los trabajadores, Gisela Muteverría, explicó: “Pedimos la cuenta incentivo, el aumento del porcentaje y el blanqueo del mismo; tuvimos mesas de diálogo con el secretario municipal de Hacienda, Eduardo Macri, pero no arribamos a un acuerdo”.En relación a los inconvenientes que podría ocasionar la no atención al público en la oficina de calle 25 de Mayo 122, Garay argumentó: “Desde 2020, en AFIM y otras áreas municipales se implementaron sistemas de autogestión para que los contribuyentes no pierdan la posibilidad de iniciar sus trámites o generarse sus boletas, por lo tanto, existe esa otra vía para que el contribuyente inicie sus trámites”.