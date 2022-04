Aseguran que posible corte de GNC no afectará a todas las estaciones de servicio

Economía Paraná quedaría desde el domingo sin provisión de GNC en estaciones de servicios

“El gas residencial está asegurado”

El gerente de Redengas, Mario Luna, informó aque “notificamos a las estaciones de servicio que se vence el contrato de provisión que ellos tienen. A partir del 1 de mayo, si no contamos con el proveedor, no podemos entregarles gas porque la compra de gas (en el mercado mayorista) corre por cuenta de ellos”.Enseguida puso de relieve que “nosotros tenemos que salvaguardar el servicio prioritario residencial y comercial, por lo cual, las estaciones de GNC que no tengan el gas, no podrán consumir. No obstante, aclaró que ya hay expendedores que han renovado el contrato, por lo cual la situación podría afectar solamente a algunas de ellas.“La provisión de gas se compra día a día, pidiéndolo en la jornada anterior. El plazo que les dimos para que nos notifiquen es el mediodía de este sábado”, precisó Luna.Admitió que la situación “es preocupante. Es una operatoria normal los vencimientos de contratos y cambio de productores. No queremos esto que se ha generado, pero dejar de suministrar gas a las GNC es algo que escapa a nosotros. Sabemos de la necesidad de mucha gente para el uso de este combustible”.“De no tener una respuesta de los proveedores notificaremos a las GNC que no están autorizados a consumir. Con esta orden bastaría para que dejen de expender”, explicó.Por otra parte, el gerente de Redengas afirmó que “el gas residencial está asegurado, tenemos la capacidad para abastecer a hogares y comercios. No sé en el caso de las GNC e industrias que deben proveerse en forma directa.Advirtió que “en mayo hay una audiencia pública, por lo que seguramente el precio del gas aumentará en los próximos meses, pero en cuanto a volumen no hay problemas”.“El precio del gas no es nuestro. Nosotros solamente trasladamos el costo, que hoy, en el caso del metro cúbico residencial, es de hace dos años, así que es de esperar algún ajuste, pero es decisión del gobierno nacional”, completó Luna.