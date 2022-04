Alumnos y docentes de la escuela Poeta Mastronardi piden iluminación en la zona

Foto 1/2 Foto 2/2

La comunidad educativa de la escuela secundaria N° 58 “Poeta Mastronardi” de la ciudad de Paraná pidieron a las autoridades que se coloquen luminarias en la zona para mayor seguridad de quienes asisten al establecimiento ubicado en calle Fraternidad y Pedro Londero. Además señalaron que los automovilistas que circulan por la zona del Acceso Norte, “no tienen consideración por nadie”. Vale recordar que este jueves, un auto terminó contra una luminaria al perder el control sobre calle Londero, a pocos metros de la escuela.



En diálogo con Elonce, Claudia Valdemarín, rectora del establecimiento, dijo que “el principal reclamo que tenemos es por la iluminación. Nuestro horario de ingreso es a las 7, muchos chicos vienen caminando y están totalmente a oscuras. Quienes pasan por el Acceso Norte se deben dar cuenta que no hay iluminación y en Pedro Londero, hasta el barrio 250 viviendas, tampoco. Inclusive delante de la escuela carece de luminarias”.



Otro inconveniente es que “no hay perfilado de banquina y los chicos que vienen caminando circulan por arriba de la calle”.



La rectora indicó que en la zona no sólo ocurren accidentes sino también robos. “Hemos hablado con la Comisaría porque los chicos, cuando ingresan o salen, han sido abordados por delincuentes y los han robado”.



En el horario matutino, asisten a la escuela unos 150 alumnos, y por la tarde, que funciona la escuela primaria son 160 aproximadamente. “Hay movimiento todo el día”, acotó Valdemarín.



Por su parte, Daniela Rodríguez, docente y madre de alumnos, dijo que la situación es muy preocupante y agregó que no hay señalización que indique la entrada a la escuela. “Está todo a oscuras, muchas veces vemos que los chicos vienen iluminando con las linternas de los celulares para que los autos los vean”.



Daiana y María José, son alumnas de 6to año y contaron que tratan de ir a la escuela en grupos para evitar circular solos y quedar expuestos a hechos de inseguridad.



“Tenemos que organizarnos para venir juntos y cuando alguien se enferma o falta y tenemos que venir solos es un peligro porque encima los autos no respetan el espacio. Hay una falta de consideración de los conductores y más cuando hay barro, por ejemplo”, dijo María José y señaló: “Es un reto constante, no tienen consideración por los alumnos, por nadie”, en relación a la velocidad en la que circulan los vehículos.



Finalmente, la rectora remarcó que “los reclamos se han hecho al 147 pero como estamos alejados del centro parece que estamos olvidados. Pedimos a los que circulen por Acceso Norte que tengan precaución, porque hay una escuela y todos los días circulan estudiantes caminando”. Elonce.com