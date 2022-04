Piden celeridad para la construcción de un salón y un natatorio en el CEF N°5

Desde el Centro de Educación Física N°5 “Olegario V. Andrade” de Paraná, a través de, solicitaron a las autoridades provinciales la “decisión política” para darle celeridad al expediente que tramita una obra para la construcción de un salón, una pileta de natación climatizada y baños en el ya conocido como "El poli".“Tras dos lluvias continuas y abundantes no podemos realizar actividad física bajo ningún punto de vista”, apuntó ael vicerrector del CEF N°5, Marcelo Martínez. Y agregó: “Tenemos un expediente para llevar a cabo una obra importante de un salón con aulas para las clases del Instituto de Educación Física y una piscina climatizada, pero lamentablemente todavía no somos visibilizados y tratamos por todos los medios de que se mueva el expediente o poder realizar alguna gestión para llevarlo a cabo”.El CEF N°5 depende del Consejo General de Educación. “Son 500 alumnos los que concurren por día y, además, dado que este año comenzarán las obras en el Parque Berduc, muchas instituciones quieren venir a dar las clases de Educación Física acá, entre estas, la escuela Normal con sus 500 alumnos”, informó la rectora Claudia Roselli. Además de los chicos que asisten a las escuelitas de patín, softbol, fútbol, y los adultos mayores que hacen gimnasia y practican golf croquet.“Necesitamos esa obra para que toda la comunidad educativa pueda aprovechar el espacio durante los 365 días del año, porque cuando llueve no se puede realizar ninguna actividad. Es un predio hermoso, pero el clima siempre nos juega una mala pasada”, fundamentó Martínez.“Es una obra importante cuyo expediente, durante la gestión anterior, casi sale a concurso, pero lamentablemente no se llevó a cabo”, repasó.En sentido, y en representación del Instituto de Educación Física de Paraná, Mario Hermosid, sentenció: “Lo único que falta una decisión política: el llamado a licitación y que se hagan las obras”.“Es una obra muy importante porque desde 2012 pedimos un espacio para nosotros; los chicos andan de un lado para el otro y de prestado desde hace nueve años”, argumentó. “Necesitamos de esa inversión”, coincidieron.