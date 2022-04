El DJ Corujo festeja sus 50 años con la música con un show a beneficio

Luis Corujo festejará sus 50 años como DJ: “son los primeros, espero trabajar un tiempo más, mientras tenga salud y buena onda, voy a seguir haciendo lo que me gusta”, expresó aEl gran festejo será el próximo miércoles 4 de mayo en el Teatro 3 de Febrero a beneficio de la Fundación Infancia Digna y la Escuela hogar. Habrá bailarines de tango, floklore, bachata, salsa. Además, un solista y una de las integrantes de la Banda de Policía.Las entradas se pueden adquirir en el teatroAdemás, el 4 de junio realizará una fiesta para 350 personas.Sobre sus inicios, contó que “en esa época había Dj pero de boliche, no para eventos sociales como cumpleaños de 15 y casamientos. Para mi primer evento solo tenía una bandeja, ponía un disco, lo sacaba y ponía otro. Con el tiempo fui creciendo y adquirieron más cosas. Me fui haciendo conocido y recorrido toda la provincia y muchos lugares”.Al finalizar, Corujo remarcó que gracias a su trabajo “pudimos vivir bien, nunca nos faltó nada. Viví muchos momentos lindos”.