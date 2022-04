Se normaliza el servicio de colectivos: la opinión de los usuarios tras el paro

Paraná Los colectivos vuelven a circular y el servicio se normaliza paulatinamente

Paraná UTA acató la conciliación obligatoria y se levanta el paro de colectivos

Pasado el mediodía de este martes, volvieron a circular los colectivos en Paraná y su área metropolitana. Es que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) había confirmado aque levantaba el paro tras recibir la notificación de la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Transporte de Nación en el marco del reclamo por equiparación salarial.rescató la opinión de los usuarios del servicio que esta mañana se vio interrumpido por el paro de UTA.“Hoy día, cuando hay medios electrónicos, no concibo que digan que no se notifican porque no haya un papelito; si se ordenó la conciliación obligatoria, de buena fe podrían acatarla más rápido”, apuntó un empleado que, esta mañana, pagó 600 pesos por un remis desde avenida Almafuerte para cumplir con su trabajo. “Un jubilado o un empleado de comercio vería resentido bastante su sueldo” si tuviera que hacer uso de otra movilidad que no fueran los colectivos urbanos. “Los trabajadores tienen derecho a reclamar por su sueldo, pero podrían ver otras medidas”, estimó.“Soy de Bajada Grande y la situación es muy difícil cuando no hay colectivos”, aseguró auna usuaria de la línea 5.“Al centro vinimos en remis porque teníamos que hacer trámites”, contó otro usuario de la línea 5. Consultado al hombre por su opinión sobre la prestación del servicio de colectivos urbanos, éste solo acotó: “Sin palabras”.“El laburante siempre es el que paga los platos rotos, de cualquier cosa”, sentenció un trabajador municipal.“Nos sentimos rehenes de ellos (por los colectiveros) porque ellos tienen sus derechos, como todos los trabajadores de protestar y hacer paro, pero no podés porque, por ejemplo, en mi tarjeta Sube tengo 1.000 pesos y los hubiera tenido en la mano, me iba en remis”, apuntó otro estatal. En ese sentido, reclamó: “Tienen que llamar a licitación a nuevas empresas porque Lischet es un usurpador, y no se puede vivir así”. El hombre, que dijo ser usuario de la Línea 5, remarcó: “Al colectivo lo esperamos por una hora”.Otra mujer comentó que en la aplicación Cuándo Subo, figuraba que el colectivo pasaba “ahora”. pero en la realidad, no era así.“Vine caminando desde Paraná XIV, fueron muchas cuadras, y es un alivio que el colectivo vuelva a circular”, refirió otra vecina que se disponía a subir a una unidad de la Línea 1.