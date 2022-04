Pese al paro de colectivos, afirman que no aumentó el uso de taxis y remises

Mientras transcurre el paro de colectivos urbanos en Paraná, taxistas y remiseros coincidieron con respecto a que la demanda es la habitual por ser fin de mes.“Hoy hay más laburo y tendría que hacerse la diferencia”, comentó un remisero aMientras que otro, remarcó que “por la altura del mes, no se está notando tanto la diferencia y hay menos pasajeros que en relación a otros días”. “El trabajo es relativo”, aseguró y dio cuenta que “en el último tiempo hubo aumento de tarifas, de hasta un 30%,”.Sobre la parada de taxis de Plaza Alberdi había tres vehículos a la espera de tomar pasaje. “Los que trabajan son los que necesitan tomar el remis”, comentó un taxista.“Está igual que siempre porque es muy fin de mes. El movimiento es normal como si anduvieran los colectivos porque la gente opta por caminar antes que tomar un taxi o un remis”, reconoció otro trabajador del volante.“Es una vergüenza la situación por el paro de colectivos, porque los usuarios ocupamos el servicio”, apuntó una vecina que pretendía viajar hasta Toma Vieja con su hija. La mujer consultó por las tarifas al remisero, pero éste no le dio una respuesta certera. “Te cobran carísimo y la gente no está en condiciones de pagar eso”, denunció.Un hombre, que esperaba la línea 20 para ir hasta la zona de Ejército, no se había enterado del paro de colectivos. “Voy a tener que ir caminando”, refirió.