Mientras sigue el paro, choferes de colectivos se movilizan en Paraná

Mientras se aguardaba la notificación de la conciliación obligatoria, choferes de colectivos nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se concentraron en la sede del gremio en Paraná para movilizarse hasta plaza 1º de Mayo.Acerca de la situación local, confirmaron que “el pago de salarios está al día. El mes que se pasó se abonó en tiempo y forma. Queda esto de las paritarias para afrontar el poder adquisitivo, porque la inflación siempre va delante”.Por su parte, el secretario gremial, Sergio Groh, ratificó que “el acatamiento es del 100% en todas las ciudades donde hay transporte urbano e interurbano”“La movilización es para dar a conocer lo que está pasando. Hace más de un mes que se viene discutiendo en el ámbito paritario y todavía no se ha llegado a un acuerdo, debido a esto es el paro de 48 horas con movilización”, dijo.No obstante, expresó que “si llega la conciliación obligatoria, el Consejo Directivo nos informará la resolución. Seguramente se acatará, pero por el momento, continúa la medida de fuerza” que afecta hasta “interurbano que no pase los 70 kilómetros de distancia”.“Reclamamos cerrar las paritarias. No hablamos de porcentaje. En agosto terminaríamos con un básico conformado inicial de 158.000 pesos más el incremento del viático diario. En septiembre se evaluaría con empresarios y el gobierno cómo va la economía y reabrir la paritaria”, completó Groh.