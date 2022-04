Paro de UTA: aguardan notificación de la conciliación para levantar la medida

Foto 1/2 Foto 2/2 Mario Meuli

A pesar de la conciliación obligatoria dictada el lunes por la parte por el Ministerio de Trabajo de la Nación, UTA concreta el paro de 48 horas.



En diálogo con Elonce, Mario Meuli, secretario adjunto de UTA Entre Ríos, expresó que la medida de fuerza se cumple con un “alto acatamiento. Estamos esperando la decisión del Consejo Directivo Nacional a ver si acata la conciliación obligatoria. Esperemos que se llegue a un acuerdo y poder levantar la medida lo antes posible para no seguir afectando al usuario y darle una respuesta en lo inmediato a nuestros afiliados”.



“Esperamos que nuestro Consejo Directivo tome las medidas del caso y si se revé la situación, se levantará el paro, sino se cumplirán las 48 horas. Esperamos tener novedades antes del mediodía”, agregó.



En el marco de la medida de fuerza, Meuli confirmó que a partir de las 9.30 se movilizarán desde la sede de UTA hacia el centro de la ciudad o Casa de Gobierno, aún no está definido. “No queremos molestar al transeúnte ni a los automovilistas y ser lo más prolijo posible para hacer una movilización ordenada”, remarcó.



“Uno siempre anhela que se levante la medida por el bien de todos, no solo de los trabajadores que hoy están afectados por una paritaria que no sale; ojalá que sea lo antes posible”, indicó el sindicalista y dijo que esperan tener novedades en el transcurso de la mañana.



Finalmente, Meuli dijo que el paro se concreta “en todo el interior del país y afecta al transporte de corta y media distancia, hasta 70 km. Esperemos que el empresariado tome cartas en el asunto y lleguemos a la paritaria que nuestros trabajadores están anhelando”. Elonce.com