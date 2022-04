Video: filman un ciervo nadando en la pileta de una vivienda en Paraná

Días pasados, una familia salió al patio de su vivienda ubicada en calle Dru Graty, de Paraná, y se encontró con una sorpresa: la visita de un Ciervo Axis en plena tarde. Dieron aviso a la Policía y la División 911.Brigada Paraná de Prevención de Delitos Rurales, quienes prontamente acudieron al domicilio.Efectivos de la Brigada Paraná de Prevención de Delitos Rurales concurrieron al lugar. La presencia de los dueños de casa y la propia mascota que tenían, sumado a los agenes de la fuerza de seguridad hicieron que el ejemplar se mantenga en constante movimiento, en su intento por escabullirse del alcance humano. Es así que en un momento dado, se arrojó a la pileta familiar y nadó de punta a punta, tal como quedó registrado en un video.

Su dificultad para salir del agua hizo que con paciencia y con ayuda de una soga, fuera rescatado. Se verificó que estaba en buen estado de salud. Posteriormente brigadistas la “liberaron en el ejido de la ciudad, para que continúe en su hábitat”.El Jefe de la Brigada Paraná, Leandro Peralta, explicó aque "en esta ocasión se lo puso en libertad en la zona de monte y no fue trasladado al Parque San Martín como se estilaba, ya que dicha reserva no está admitiendo más ejemplares de Ciervos Axis, porque es una especie introducida a nuestra fauna, no es autóctona. La Corzuela Parda, habitualmente conocida como 'Viracho' o 'Guazuncho' es la especie propia que debemos proteger y estaría por estos tiempos siendo avasallada por el Ciervo Axis, lo que motivó la decisión aludida por parte del Parque San Martín. Igualmente corresponde que como a todo animal, lo resguardemos y velemos por sus derechos, y es lo que se concretó en esta intervención practicada en una vivienda de Paraná".