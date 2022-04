Trabajadores de Cotapa protestaron frente a la firma: "Queremos trabajar"

Carlos Wagner, uno de los trabajadores de la empresa

Juan Ledesma, delegado de la fábrica

Trabajadores de la firma Cotapa se autoconvocaron en la noche de este lunes, frente al establecimiento, para exigir "que se cumpla con lo acordado", dijeron aLa semana pasada, representantes de la Municipalidad de Paraná, funcionarios del Gobierno provincial y de la Nación, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo se reunieron con trabajadores de la empresa láctea Cotapa, representantes gremiales nacionales y locales y al titular de la firma. Allí se resolvió que Cotapa retomará su actividad, tras estar un mes paralizada , aseveró a: "Hace 45 días que no cobramos".", contó aAsimismo, indicó que están "una situación extrema: nuestras familias ya no dan más. Lo que nosotros queremos es trabajar y llevar el pan a nuestras casas, que es lo que hicimos toda la vida. Somos gente honesta, queremos empezar a trabajar urgente".", agregó., aportó: "Cumplimos con la ley. Hoy decidimos hacernos sentir por la necesidad de que tenemos de trabajar. Queremos que Acevedo Díaz firme el convenio que nos había prometido"."Nos prometieron que hoy lunes ya tendríamos la luz y no ha sido así. Queremos que nuestra necesidad y nuestra urgencia se escuche", aseveró el trabajador.Recordemos que el secretario de Hacienda de la municipalidad de Paraná, Eduardo Macri, había indicado el martes pasado aque tras los acuerdos y las actas se debe lograr "la reactivación de la planta, por un período de 90 días, prorrogables por otros 90 días. Esto significa que el titular de la empresa puede encontrar inversores que quieran invertir, ser socios, y que van a actuar en consonancia en estos plazos".Y a su vez, había puntualizado que "ya hay leche disponible para que Cotapa produzca y comercialice y los trabajadores tengan en esta situación la recuperación de los haberes caídos y la dignidad del trabajo diario".