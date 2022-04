Usuarios sin colectivos: UTA inició el paro pese a la conciliación obligatoria

Política Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con UTA

El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto entablado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el sector empresario del transporte en el interior del país, y que tenía previsto un paro por 48 horas a partir de este martes.Desde UTA confirmaron aque aún no fueron notificados de la conciliación obligatoria y, por lo tanto, mantendrán el paro. "Este martes hay paro, no salen los servicios", indicó a nuestro medio Sergio Groh, secretario gremial.Según explicó el secretario adjunto de UTA Entre Ríos, Mario Meuli, "el Consejo Directivo Nacional de UTA aún no se notificó de la medida de conciliación obligatoria. Sigue firme la medida de fuerza de este martes"."Ni bien se notifiquen, que puede ser este martes por la mañana, tendremos información de nuestro Consejo Directivo si se acata o no la medida de conciliación", agregó.De esta manera, una vez más, usuarios se quedarán sin el servicio de colectivos al menos por este martes. Cabe recordar que la medida de fuerza estaba prevista para martes y miércoles, donde no circularán los colectivos urbanos de Buses Paraná ni tampoco los que unen las ciudades y pueblos de Entre Ríos. Sí funcionará el transporte interurbano de Fluviales y Etacer a Santa Fe.El motivo de la huelga es el reclamo de la equiparación salarial de los colectiveros del interior del país con los de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su área metropolitana.