Llamado a la solidaridad: aloja a su tío en su casa y piden un colchón

Julián Altamirano, un vecino de Paraná apela a la solidaridad de las personas y solicita un colchón y una cama para su tío, un hombre de 70 años que vino desde Buenos Aires a la capital entrerriana y se está alojando con él.Según contó a, el anciano tuvo un ACV y perdió la audición de un oído. “Mi mamá, su hermana, me llamó pidiéndome ayuda, porque ella no tiene lugar en su casa”, dijo. Seguidamente agregó: no queremos que esté en la calle, es una buena persona y no se merece vivir así”.Julián explicó que en su hogar viven seis personas y que por ahora “dos de mis hijos duermen en la misma cama para que mi tío tenga un lugar. No tenemos los medios para poder comprar un colchón por eso pido ayuda”.“La casa es chica, pero el corazón es grande”, finalizó. Quienes quieran colaborar con la familia, se pueden acercar a su casa ubicada en calle Miguel David, entre Soldado Bordón y Pedro Martínez.