Paraná

Lunes 25 de Abril de 2022

Comienza la inscripción para los Juegos Nacionales Evita de Deporte Adaptado

Podrán anotarse jóvenes en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18. El plazo de cierre es el martes 10 de mayo. En una primera instancia se van a realizar competencias de Natación y Atletismo.