Romero sobre los planes de ahorro: “Hubo grandes desfasajes en las cuotas”

Este lunes, suscriptores de planes de ahorro de 0 KM realizaron una manifestación frente a Casa de Gobierno y dialogaron con la ministra de Gobierno, Rosario Romero. Puntualmente, ellos protestaron porque la Sala Civil y Comercial del STJ denegó el recurso extraordinario federal interpuesto por ahorristas de planes de autos 0Km y frenó la posibilidad para que el caso llegue a la Corte.“Hasta este mes teníamos un descuento en el monto de las cuotas, y ahora se tornaron impagables, por el nuevo fallo judicial”, dijo una de las ahorristas, Yanina Nader, aal resaltar que “se tratan de montos mensuales que rondan los 40.000 pesos y se trata de autos básicos no de alta gama”.Puntualmente, detalló que “los sueldos no subieron a la par del valor de la cuota; con la cautelar teníamos un respiro, pero ahora al tener el revés judicial las concesionarias no aplican más ese descuento y se torna imposible pagarlo para una familia promedio”.“El plan de ahorro funciona desde la década del 70 y es un sistema bastante complejo y en ciertos puntos es muy oscura la situación”, expresó otro de los presentes.Por su parte, la ministra Romero, expresó que “creo que le asisten razones sobre que hubo un desfasaje muy grande entre la cuota valor dólar que se disparó, es una situación angustiante y las familias que contrajeron los planes no podían prever ese desfasaje en los costos de las cuotas”.Además, informó que “seguiremos dialogando con los ahorristas la semana que viene; habría que encarar el tema por el lado del abuso de derechos, porque hay una previsión en el Código Civil que propicia que el Estrado intervenga cuando hay una situación de abuso de derecho”.“Es un problema que tienen los ahorristas de todo el país y queremos conocer la posición de los damnificados en Entre Ríos”, dijo y resaltó que “ya conocemos la posición de las concesionarias y ellos no ceden diversas situaciones, hay que atender a las familias que no pueden atender a una cuota que no tiene que ver con el valor real del bien”.