Un piloto “con altura”: Paranaense se trajo título con la selección en parapente

Logró el récord nacional

“El parapente es un ala flexible, se infla, toma aire y le da forma, y lo hace un perfil que vuela. En la disciplina hay tres ramas, una es la acrobacia, otra es el vuelo Cross Country y la restante el vuelo de distancia. Esta vez, en el Panamericano hicimos vuelo Cross Country y básicamente el que lo hace más rápido gana”, comenzó relatando Federico Rodríguez Aréstico en el programaLa selección argentina estaba conformada por seis personas, tres de Córdoba, una de Tucumán, una de Buenos Aires y Federico Rodríguez Aréstico.El Panamericano tuvo en el podio a Brasil (1º lugar), Estados Unidos (2do) y Argentina (3 ero puesto).Indicó que comenzó a volar desde hace bastante “primero me dediqué a la acrobacia en el aire y hace cinco o seis años empecé a competir en Cross”.“Llevamos un equipo que te va indicando la velocidad a la que estás volando, cuál es el recorrido que tenés que hacer y demás datos sobre el vuelo. Al Panamericano van seis personas de cada país y para los resultados se suman los puntos de las dos personas que más los hacen, cada día”, contó.Entrena en el Club de Planeadores (camino a Paso de la Arena, en zona de María Grande). La modalidad acá es por torno, se trata de un carretel por soga, te suben y una vez que tenés altura, te desvinculás de la soga, para buscar las corrientes ascendentes para subir y moverte en el aire. Y de otra manera, para entrenar, es necesario ir a la montaña, porque este es un deporte de montaña”.“Es un deporte de riesgo, pero tomando con todas las precauciones, se puede hacer con seguridad. Uno lo ve muy alocado, pero en todo el equipo tenemos dos paracaídas de emergencia”, aseveró agregando que los ha tenido que usar.Rodríguez Aréstico batió el record nacional a comienzos de este año. Pasaron 7 horas y 12 minutos hasta que Federico se viera aterrizando hacia el Sur de Santa Fe, en las cercanías de la ruta 11 y de la localidad de Laborde en la provincia de Córdoba, y al tocar los pies en el suelo contempló la cifra de 382 km en línea recta, que lo convirtieron en el nuevo récord nacional de distancia libre. En algunos momentos de esa trayectoria, superó los 100 km por hora a causa del viento de altura.El anterior récord nacional había sido de 370 km. Lo había hecho Hugo Dalmasso.“El objetivo era hacer 400 km, un récord que acá no estaba, no pude llegar a eso, se me terminó el día antes, usamos el aire caliente para subir: hay un horario que te permite para lograrlo”, destacó.