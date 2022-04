El veterinario se llevó al caniche y “se le escapó”: Los dueños lo buscan

La familia Miranda es oriunda de barrio Francisco Ramírez. ElAyer jueves por la mañana el veterinario “lo retiró desde mi casa, se lo llevó para bañarlo. Aproximadamente a las 8:15 me llamó para decirme que se le había escapado del auto. Desde ese entonces no tuvimos respuestas, no lo hemos hallado. Nosotros lo estamos buscando”, indicó Soledad Miranda aSe trata de. “. Tiene miedo a la lluvia y a los truenos. Se lo dejamos a cargo de veterinario, confiamos en él, y no lo cuidó”, manifestó muy acongojada la mujer.Contó que. Mi hija llora, está muy triste y nosotros también. Geraldine no quiere comer, vive acostada, lo extraña mucho al perro. Anoche no podía dormir porque no está Toby. No sabemos ya por dónde buscarlo”.“El responsable de la veterinaria de Avenida Ramírez ni siquiera ha mandado un mensaje preguntándonos si lo hemos encontrado. No nos ha informado si él lo está buscando”, acotó otra de las integrantes de la familia, que se sumó a la búsqueda del caniche.Destacaron que han estado “buscando en esta zona (Ramírez y Avenid; la gente nos ha dicho que lo ha visto, nos han dado datos. Incluso anoche lo anduvimos buscando. Pero hasta ahora no lo hemos encontrado.”.Por información, comunicarse con los teléfonos