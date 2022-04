Planes de ahorro: “La situación es desesperante”, dijo damnificado

La Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó el recurso extraordinario federal interpuesto por un grupo de ahorristas entrerrianos de planes de autos 0Km contra la sentencia de la misma Sala que en 2019 "descongeló" las cuotas de los planes para adquisición de vehículos. Así, frenó que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.En diálogo con, Cristian Vázquez, uno de los ahorristas que se ve perjudicado por esta situación, contó que la situación es desesperante ya que se hace imposible afrontar las cuotas. En su caso, comenzó en el año 2018 con una cuota de 3.000 pesos y ahora debe pagar más de 40.000 pesos.La situación es más que difícil y complicada para los ahorristas. “Por más previsiones que hagás, tenés que subsistir y por ahí no podés llevar un ahorro paralelo. El grueso de la gente no sabe qué hacer y muchos están viendo la posibilidad de quedar morosos, por más voluntad de pago que tengan, muchas no van a poder pagar la cuota”.Según contó Vázquez las personas que han entrado en mora, son víctimas de presiones de parte de estudios de abogados para que paguen y salden la deuda. “No te perdonan nada, el interés va generando interés y se forma una bola de nieve. Después, en última instancia, llega la ejecución prendaria que es el secuestro de la unidad y el remate para saldar parte de la deuda porque no se llega a pagarla en su totalidad. Muchas personas no quieren llegar a esta instancia porque te quedás sin el auto y con la deuda”.El hombre contó que en su caso, “la cuota empezó siendo de 3.000 en el 2018 con un vendedor que me decía que iba a variar hasta llegar a los 5000 pesos como mucho y después iba a bajar; hoy estoy pagando 41.000 pesos. Y es el auto más base”.Finalmente, expresó que “atrás del Plan de Ahorro hay un sistema realmente oscuro, hay entramados muy turbios. Consideramos que hay muchísimos organismos que tendrían que estar actuando e interviniendo para que hagan un control como corresponde para que todo esto no pase y la gente no quede involucrado en esta situación que realmente es una pesadilla”.