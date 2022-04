Declaración jurada y CBU, el segundo paso para acceder al bono de $18.000

MÁS INFORMACIÓN

Este jueves se habilitó el primer paso para que los posibles beneficiarios realicen el primer paso para acceder al nuevo bono de 18.000 pesos que otorgará el gobierno nacional.“Se trata de la preinscripción, que es la actualización de datos”, dijo ael responsable de Anses en Paraná, Gustavo Guzmán. Resaltó al respecto que”, enfatizó.Ratificó que los jubilados y pensionados “no tendrán que hacer nada aporque ya los tenemos en nuestro sistema. Simplemente en mayo percibirán estos 12.000 pesos”.Sobre los inconvenientes que se constataron en la web, Guzmán afirmó que “es una cuestión de horas y el sistema funcionará de manera más que satisfactoria, porque venimos de la experiencia del IFE que se otorgó en pandemia”.Actualmente, “nuestras dos oficinas en Paraná están abiertas, por lo que las personas podrán venir a consultarnos si tienen dudas o problemas en la carga de la validación y, posteriormente, la inscripción”, acotó.El funcionario señaló que se empezará a cobrar “aproximadamente el 17 de mayo” y reiteró que se evaluará la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de los solicitantes.“Es disposición del banco Central que se otorgue una cuenta bancaria gratuita para que cada uno tenga el CBU”, completó.La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó cuáles serán los criterios de situación patrimonial, socioeconómica y de consumo para acceder al bono de Refuerzo de Ingresos por $ 18.000 destinado a trabajadores informales, monotributistas A y B, y trabajadoras de casas particulares, que será compatible con asignaciones universales y seguros de desempleo, entre otras prestaciones.de acuerdo con registros de bases de datos propios y de otros organismos como la AFIP o el Banco Central antes de dar la aprobación del trámite.

"La idea del refuerzo es acompañar a los trabajadores y trabajadoras que no tiene ingresos registrados o formales en la base de datos de Anses, así como monotributistas A y B y trabajadoras y trabajadores de casas particulares", aseguró la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta.Raverta alentó a las personas a que se inscriban, "porque".Según detallaron desde la Anses,Esto es así para no dejar afuera del refuerzo a una persona que, eventualmente, hubiera tenido un ingreso superior al del límite en alguno de los meses previos pero que cumple con el resto de los requisitos.TambiénEn el caso de los hombres es necesario tener entre 18 y 65 años y no cobrar jubilación , mientras que en las mujeres en tope es de entre 60 y 65 años sin ser jubiladas.El refuerzo económico será de carácter personal y no familiar, por lo que no importa el ingreso del grupo familiar sino el de cada persona, a diferencia de lo que había sido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia en el año 2020.El cobro del refuerzo de $18.000 es compatible con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo para Protección social, la Prestación por Desempleo, con Potenciar Trabajo, con estar inscripto en el Registro Nacional de trabajadores de la Economía Popular y con los planes Alimentar y otros planes alimentarios provinciales y municipales.La única excepción es para el caso de los jóvenes de entre 18 y 24 años que cobren el Progresar, para los que se mantendrá el mismo criterio que tiene ese programa que es el de un ingreso familiar máximo de hasta tres salarios mínimos ($ 116.820).Por último, si es extranjero, debe tener como mínimo de dos años de residencia en el país.Para tener más información sobre cómo acceder al Refuerzo de Ingresos o cualquier otra duda se puede ingresar a la web de Anses: www.anses.gob.ar