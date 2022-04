Trabajadores de AFIM reclaman la actualización y blanqueo de un adicional

Trabajadores de la Administración Fiscal Municipal (AFIM) exigen la actualización y blanqueo de un adicional; son 102 empleados los que encabezan el reclamo y este viernes realizaron retenciones de servicio en protesta. Según anticiparon a, si no obtienen una respuesta a la demanda, desde el lunes presionarán con mayores medidas de fuerza en la repartición municipal de calle 25 de Mayo 122.“Desde 2018 no tenemos un incremento en el porcentaje del incentivo; hubo negociaciones con el secretario de Hacienda, no llegamos a un acuerdo y a partir de ayer empezamos con las retenciones de servicio de dos horas”, comunicó auno de los representantes sindicales por Suoyem, Pablo Valerio.Los trabajadores comunicaron que para este lunes esperan una respuesta al reclamo de parte del intendente Bahl; en caso contrario, desde la semana próxima, las retenciones de servicios en esa repartición municipal serán “de tres horas de 10 a 13hs”.“Desde 2008 se dejó de cobrar (el adicional) por la Emergencia Económica y lo cobramos nuevamente a partir de la gestión de Varisco, desde 2018, tras un acuerdo como tareas especiales y en negro”, comentó Valerio.Los empleados de AFIM exigen que el adicional “se establezca como se cobraba originariamente por ordenanza”. Así lo remarcó Adriana Valen de ATE.“Otros entes recaudares tienen otros códigos especiales que están dispuestos por ordenanza, por eso nuestro interés para que esto se normalice y legalice de tal manera que ingresemos a la ordenanza con nuestro código, que ya estaba estipulado y que hoy por hoy percibimos como un concepto en negro y no remunerativo, denominado, tareas especiales”, explicó Carolina López por APS.Además, los trabajadores reclaman la actualización de ese adicional: “Está en tres por mil, y estamos atrasados en lo que se había acordado en la gestión de Varisco, por lo que pedimos el seis por mil, que es lo acordado por ordenanza”, comentó la representante de los jerarquizados.“Dependemos de la voluntad de los funcionarios porque este es un reclamo justo, era un concepto que tenía la administración en su momento”, completó Lorena Garay, de APS.