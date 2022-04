Llovieron más de 15mm en pocas horas en Paraná: 30 familias pidieron asistencia

Paraná Familia perdió todo con el temporal y pide ayuda para arreglar su vivienda

Toda la provincia de Entre Ríos permanece bajo alerta por tormentas. Según el Servicio meteorológico Nacional, “el área será afectada tormentas, pudiendo ser algunas fuertes, acompañadas de intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y abundante caída de agua en cortos períodos”. Se prevén “valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superado de forma puntual”.el subdirector de Protección Civil, Valentín Segovia. Según indicó, el mayor inconveniente es generado “por el caudal de agua que cae en poco tiempo”.Es que de acuerdo a lo que informó el encargado de los pronósticos meteorológicos en esa repartición municipal, Cristian Ortiz, “a las 4 de la madrugada ingresó un frente de lluvia, que tuvo un caudal de precipitaciones de 15mm, según el informe de Hidráulica de la provincia emitido a las 5.15”. De acuerdo a lo que indicó, hasta las 9, se registraron “entre 17 y 20mm” de lluvia caída en Paraná. “Fue mucha cantidad de agua caída en poco tiempo”, remarcó.En la oportunidad, el municipal recomendó “permanecer en los hogares, no estar a la intemperie ni debajo de los arboles por las descargas, ni debajo de las antenas o las rejas que tengan punta porque eso genera que el rayo pueda llegar a caer, por la atracción, y causar un daño”.Ante las lluvias, se recomienda en los domicilios:- Retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.- Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios.- No permanecer en piletas/piscinas cuando hubiera descargas eléctricas.- Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos.En la vía pública:- Sacar la basura en los horarios de recolección para no obstaculizar desagües.- Verificar con los vecinos si están limpias las bocas de tormenta.- Evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables en la vía pública.- No circular por la calle, salvo que sea necesario durante la tormenta.- Tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos.- Evitar traslados innecesarios.Ante cualquier evento adverso comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil.