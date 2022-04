Mirá la nota completa:

Video: A los 91 años recibió refuerzo del covid: “cocino, lavo y hago las compras”

Juan Villaverde tiene 91 años y este jueves asistió a la escuela Hogar Eva Perón a recibir el segundo refuerzo de la vacuna contra el coronavirus y Elonce conoció su particular historia. Está casado desde hace 65 años con Norma , con quien se unió en matrimonio luego de tres meses de novios. Tuvieron tres hijos, los cuales les dieron 16 nietos y éstos a su vez, 36 bisnietos.Hace cuatro años, la mujer sufrió una caída y quedó sin poder caminar, además de otras consecuencias neurológicas. Es por ello que, desde entonces, Juan está al cuidado de su mujer y de las tareas del hogar. “Yo cocino, lavo, hago los mandados, todo, porque no tenemos cuidadoras, el IOSPER se porta muy mal con nosotros los viejos, nos piden muchas cosas”, lamentó.Juan es jubilado “de la ex Telecomunicaciones. Durante 45 años fui capataz de cuadrilla”, recordó para agregar que, a pesar de su labor, “recién tuve teléfono cuando me jubilé. Ahora está todo modernizado pero no manejo los celulares”.“A los 15 días que me jubilé me vinieron a contratar, pero mi mujer no quiso. Gracias a Dios estoy bien, no fumo y no tomo bebidas alcohólicas”, indicó.Al ser consultado sobre el secreto para tantos años de matrimonio dijo que debe ser “el amor”.